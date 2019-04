Les actionnaires minoritaires de Mamma Roma portent plainte pour faux bilan

Bon appétit si vous passez à table. Les actionnaires minoritaires de Mamma Roma (34%) ont décidé de déposer plainte au pénal pour faux, usage de faux, faux bilan et tentative d’escroquerie, nous a confirmé Olivier Clevenbergh, l’avocat qui représente les intérêts de Michael Horst, Gérard Dejardin et Jérôme Lesaffre, les trois actionnaires minoritaires de Mamma Roma. Ces derniers ont également fait appel au cabinet Deminor pour défendre leurs intérêts.

L’affaire est complexe et le conflit entre actionnaires ne date pas d’hier. Les premières divergences datent de l’année 2017 lorsqu’un rapprochement aurait pu avoir lieu entre Mamma Roma et Dr Oetker. Les majoritaires, qui ne voulaient pas d’un adossement à un groupe industriel, ont rejeté l’idée et n’en auraient pas prévenu les minoritaires. Qui eux voyaient l’adossement d’un bon œil. Aujourd’hui, on ne compte plus le nombre de procédures pendantes devant les tribunaux entre les différentes parties.