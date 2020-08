Les bonnes adresses d'Alexandre Dionisio (Villa in the Sky)

Du haut de l'IT Tower, le chef de la Villa in the Sky voit Bruxelles sans cesse évoluer. Tout comme sa cuisine d'ailleurs, qu'il tente de nourrir un maximum de ses expériences.

Surplombant fièrement l'Avenue Louise, du haut de l'IT Tower, la Villa in the Sky est un incontournable. De par sa vue, mais, aussi, de par son chef, Alexandre Dionisio.

D'autant que depuis la perte (dans la surprise générale) de sa deuxième étoile l'an dernier, l'homme met toute sa passion et son honneur à la regagner, avec ses équipes.

1 étoile au michel Depuis la perte (dans la surprise) de sa deuxième étoile l'an dernier, le chef travaille d'arrache-pieds pour la regagner.

Un trait de personnalité qui a dû convaincre, en 2015, l'homme d'affaires Serge Litvine de faire confiance au jeune Bruxellois, dont il aimait déjà le travail lorsqu'il officiait à son compte en centre-ville, après un écolage chez les plus grands (Wynants, Matagne).

Pour nourrir sa créativité, Alexandre Dionisio sort d'ailleurs souvent de sa tour. Il distille ici ses cinq bonnes adresses.

Son endroit où petit-déjeuner

Pour le petit-déjeuner, son adresse favorite est à trouver chez Franz, ce bistrot situé entre l’avenue et la place Brugmann, à Ixelles. L’endroit est notamment réputé pour ses brunchs les week-ends et jour fériés.

"On y mange toujours très très bien et l’ambiance est bonne. Par contre, il ne faut pas avoir trop d’exigences, car on est un peu mal installé. Mais ça fait partie du jeu!", sourit le chef.

Sa cantine

Pour ce qui est de sa cantine, c'est du côté de la galaxie de la famille Niels qu'il faut se tourner, avec quelques adresses bien connues et appréciées de la place bruxelloise que sont le Vieux Saint Martin (Sablon), le Canterburry (Etangs d’Ixelles), le Savoy (Brugmann) et le Grand Forestier (Watermael-Boitsfort) – et, un temps, le Marie Joseph, fermé en 2017, «une adresse que je regrette».

En effet, «on est toujours reçu de manière professionnelle et discrète». Un plus non négligeable pour le chef qui aime l’efficacité et profiter d’un repas en toute quiétude lorsqu’il n'est pas lui-même aux fourneaux.

Son étoilé préféré

Quand on lui pose la question de son étoilé préféré, la réponse d’Alexandre Dionisio fuse: "celui du Pape, Peter Goossens", le chef flamand triplement étoilé avec son Hof van Cleve.

"Mon étoilé préféré? Hof van Cleve. Car il n'y a rien à faire, le meilleur reste le meilleur." Alexandre Dionisio Chef à la Villa in the Sky

"J’ai la chance d’y avoir été plusieurs fois et, même si la cuisine y est classique, elle est exécutée de manière parfaite. L’émotion est chaque fois au rendez-vous."

Facile de citer le meilleur - comme d'autres chefs, d'ailleurs, dans cette série? "Oui, mais il ne faut pas oublier que le meilleur reste le meilleur", plaisante le Bruxellois. "Et puis, Peter est un homme très humble."

Son resto hors du temps

Hors des sentiers battus, le chef évoque une adresse qu’il n’a pas encore pu tester, vu la période. Mais qui lui revient tellement souvent aux oreilles que cela ne devrait plus tarder. "Chez Willem Hiele, du côté de la mer (à Coxyde, NDLR)".

Et pour cause, «le chef cuisine au feu de bois, à l’étouffée, dans le sol». Toute une expérience en soi, pour un menu au nom intriguant: le «Seafire».

Ce sont principalement les crustacés qui sont mis à l’honneur. Et si ce n’est pas votre goût, "il est temps d'élargir votre horizon", avance l’établissement. "Aucun ajustement n'est possible. Nos excuses." Vous voilà prévenus.

Son coup de coeur dans une grande capitale

Enfin, pour ce qui est d’une adresse étrangère dans une grande-ville, c'est le Zuma, à Dubaï, qui remporte la palme. Où place belle est faite "à la cuisine du monde, avec des connotations asiatiques".

Alexandre Dionisio se souvient d’une expérience "mémorable" au sein de l’établissement dont le groupe actionnaire est aussi installé "dans huit ou neuf autres endroits de par le monde", principalement à Londres, et sous différents concepts.