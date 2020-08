Les bonnes adresses de Julien Wauthier (Plage d'Amée)

Demi-finaliste de l'émission Top Chef en 2017 et étoilé en 2018, Julien Wauthier, chef de la Plage d'Amée à Namur, nous confie ses meilleures adresses en Belgique et ailleurs.

En bord de Meuse, sous les arbres et inondée de soleil, la terrasse de La Plage d'Amée est un petit coin de paradis pour les habitués et les gourmets s'aventurant dans le Namurois. Tout sourire, Julien Wauthier, le chef de l'établissement nous accueille et lance, sans ambages: "Le restaurant ne s'est jamais aussi bien porté. Nous sommes complets matin, midi et soir."

L'effet Top Chef

En plus de l'étoile, le restaurant a bénéficié du coup de projecteur apporté par Top Chef, le très populaire concours culinaire duquel Julien Wauthier a terminé troisième en 2017. "C’est une émission qui est vue par un large public et cela nous a permis d’être mis en lumière. Cela a aussi très certainement poussé le guide Michelin à se déplacer plus rapidement. Mais ce n’est pas parce qu’on a fait Top Chef qu’on devient étoilé automatiquement", souligne-t-il. Et puis le supplément de popularité apporté par Top Chef ne dure qu'un temps, après il faut confirmer. "Cela dure un an, c’est un feu de paille", commente Julien Wauthier.