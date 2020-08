Les bonnes adresses de Sang Hoon Degeimbre (L'Air du Temps)

L’équation chiffrée parle d’elle-même: "Avant, l’assiette était composée à 80% de protéines et à 20% de végétal. Aujourd’hui, c’est l’inverse. On fait de moins en moins de chimie et on est de plus en plus le nez dans les légumes qui poussent sous nos yeux. Et même si notre offre est forcément réduite pour l’instant, vu les circonstances sanitaires exceptionnelles, on fournit 95% de légumes et de fruits frais maison tous les jours. Avec un atout de taille: s’il y a un problème avec un produit, on le voit directement, et on change le menu en fonction. Pour les ingrédients que nous ne produisons pas nous-mêmes, la philosophie est identique: on était déjà très ancré dans un approvisionnement local; mais la crise actuelle a encore renforcé l’exigence de la proximité."