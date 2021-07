Les coffee shops Louis Vuitton ne sont pas pour demain

Légèreté coupable

Vous voyez la suite arriver? Louis Vuitton, détenteur de marques enregistrées en son nom, a attaqué en justice une première fois. Et a gagné haut la main. En 2011, le tribunal de commerce a prononcé la nullité et la radiation des enregistrements de l'entrepreneur. Cela ne l'a pas refroidi et il a décidé d'aller en appel. À nouveau, le tribunal a conclu au non-fondement de l'appel. Et le moins que l'on puisse écrire est que cette nouvelle procédure n'a pas plu à la cour d'appel, qui n'a pas manqué de rhabiller l'entrepreneur pour l'hiver.