Les commentaires négatifs du web bousculent l'horeca

Pas de bagarre, restez chic

Le plus contre le moins

Mais avoir une majorité de bons retours n’efface pas l’ardoise des critiques. La présidente du SNI le rappelle: "On vit à une époque où tout le monde a un avis sur tout et où on a tendance à surtout dire et retenir le négatif." Ainsi, même un seul mauvais commentaire dans une mer d'éloges est à prendre en considération.