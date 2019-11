Les frères Beyaz (re)mettent Le Vieux Pannenhuis en faillite

Le gérant d’Horeca Gestion n’est autre que la société Sogelux Invest, logée au Luxembourg et fondée en 2013 par Spyragelos et Sebahattin Beyaz. Lors des audiences du tribunal de l’entreprise ayant débouché sur les faillites des établissements au début de l’année 2018, un juge avait signalé la remontée de plus de deux millions d’euros vers cette structure luxembourgeoise. On l’a dit, Horeca Gestion était propriétaire des murs du Vieux Pannenhuis tandis que le fonds de commerce était logé dans Sobega. Lors de la faillite de Sobega, l’avocat Guillaume Sneessens avait été nommé comme curateur, mais il avait échoué à transférer le fonds de commerce du restaurant, faute de repreneur. à ce moment, il avait rendu les clés aux frères Beyaz qui étaient toujours propriétaires des murs. Notons au passage qu’en 2007, le bourgmestre de Jette avait fait fermer le restaurant pour défaut d’assurance.