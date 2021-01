Les grands chefs belges veulent une réouverture des restaurants le 1er mars

" Manger au restaurant de manière sûre est parfaitement possible ", soulignent ce vendredi les Maîtres Cuisiniers de Belgique dans un communiqué. Ils en veulent pour preuve l'absence de rebond de l'épidémie après la réouverture des restaurants en juin, après le premier confinement. "Il a fallu attendre la mi-août et le retour en masse des vacanciers pour voir la courbe du coronavirus repartir à la hausse. Les chiffres montrent que les restaurants ne sont pas une source de contamination ", estiment les restaurateurs.

Or, cette deuxième fermeture devient difficilement tenable pour les caisses de leurs établissements. Les mesures de soutien et la vente à emporter ont permis de mettre du beurre dans les épinards mais "de plus en plus de chefs voient leurs réserves financières se tarir et sont vraiment à bout", s'inquiètent les Mastercooks of Belgium qui rassemblent près de 200 grands chefs belges.