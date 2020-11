Les restaurants de spaghettis Bavet mettent un pied en Wallonie

La crise du coronavirus ne freine pas l'expansion des restaurants Bavet. En ouvrant à Liège, la chaîne met un pied en Wallonie.

Bavet, une chaîne de restaurants qui ne proposent que des spaghettis sur leurs cartes, semble ne pas connaître la crise. Alors que la deuxième vague de coronavirus frappe la Belgique, la chaîne a ouvert ce lundi un nouveau restaurant au centre de Liège. Il s'agit du douzième restaurant de cette chaîne lancée en 2015 . "Nous voulons ouvrir d'autres restaurants en Wallonie", nous a indiqué Peter Van Praet, le fondateur de la chaîne.

"Nous voulons ouvrir d'autres restaurants en Wallonie." Peter Van Praet CEO de Bavet

C'est après avoir travaillé trois ans à Londres pour le fabricant de gazon synthétique Namgrass que Peter Van Praet a eu l'idée d'ouvrir une chaîne de restaurants "fast casual" à l'image de ce que font Ellis Gourmet Burger, Balls & Glory ou encore Umamido. L'idée de Van Praet? Tabler sur un produit simple et apprécié de tous, le spaghetti, que les amateurs pourront décliner en plusieurs sauces.

S'il a démarré l'aventure seul, le jeune trentenaire s'est entouré depuis de différents investisseurs. Autour de la table des actionnaires, aujourd'hui, on retrouve Bart Van Vooren (ex-Pain Quotidien), Pieter Vanermen (CEO Spin US), Jan Ruysschaert (prothèses Vigo), Piet Van Waes (fonds Tilleghem) et les frères Rossel (Namgrass). Cette équipe a permis à Peter Van Praet d'assurer l'expansion de sa société.

Cap sur la Wallonie

En cinq ans, dix restaurants Bavet ont vu le jour (Gand, Louvain, Bruges, Bruxelles) et l'ouverture de Liège n'est que la tête de pont du développement des restaurants en Wallonie. L'idée de Peter Van Praet est d'ouvrir des établissements dans les grandes villes du Benelux. En dehors de la Belgique, on trouve un restaurant Bavet aux Pays-Bas, à Maastricht. D'autres devraient suivre. Dans les semaines ou mois à venir, trois nouveaux restaurants seront ouverts, à Louvain, Malines et Hasselt.

8 millions d'euros Le chiffre d'affaires de Bavet en 2019.

Le moins que l'on puisse écrire est que Bavet ne semble pas souffrir de la crise du coronavirus. "Depuis l'ouverture de nos restaurants, nous avions fait le choix du multi-channel en proposant des livraisons et des plats à emporter", nous a expliqué Peter Van Praet. La formule semble gagnante. Durant le premier confinement, cette façon de faire lui a permis d'atteindre 45% de son chiffre habituel (qui était de 8 millions d'euros en 2019 pour un résultat opérationnel de 1,4 million d'euros). Durant ce deuxième confinement, Peter Van Praet espère atteindre 70% de son chiffre d'affaires. Et comme l'appétit vient en mangeant, d'ici cinq ans, si tous les plans se déroulent comme prévu, ce ne sont pas moins de soixante Bavet qui devraient être présents dans le Benelux. "Avec ceux que nous allons ouvrir prochainement, nous en avons déjà quinze. Nous nous donnons cinq ans pour arriver à soixante, cela va aller vite."

Plats à emporter et livraisons

La stratégie de Bavet prévoit 20 restaurants en Belgique et autant aux Pays-Bas, essentiellement dans des grandes villes, et 20 points de vente dédiés aux plats à emporter et aux livraisons, des comptoirs qui pourraient être installés dans des villes plus petites. Peter Van Praet est impatient d'entendre les retours des premiers clients liégeois en attendant que les portes du restaurant puissent réellement ouvrir.