Les travailleurs des Armes de Bruxelles et les syndicats font condamner les frères Beyaz

Les frères Beyaz, qui avaient causé la faillite de 14 restaurants bruxellois en 2018, ne pourront plus exercer d'activité liée à l'Horeca pendant trois ans.

Les frères Beyaz, connus pour avoir causé la faillite de quatorze restaurants bruxellois en 2018 (Brasseries Georges, Maison du Cygne, Armes de Bruxelles, Chaloupe d'Or, Paon royal...) ne pourront plus exercer d'activités liées au secteur de l'Horeca pendant une durée de 3 ans, apprend-on à la lecture d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles.

Ils ont également été condamnés à une peine de prison de trois mois et à une amende de 480.000 euros. Deux autres anciens dirigeants du restaurant Aux Armes de Bruxelles ont également été condamnés à des peines similaires. Notons d'entrée de jeu que Rudy Vanlancker, le nouveau patron des Armes de Bruxelles n'est en rien concerné par cette condamnation.

Victoire des travailleurs et des syndicats

Les frères Beyaz, qui géraient l'établissement depuis une société basée au Grand Duché de Luxembourg, avaient été renvoyés en correctionnelle à la demande de l'auditorat du travail. Lors de contrôles effectués dans le restaurant, les inspecteurs des lois sociales avaient constaté le non-respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs des Armes de Bruxelles. Les déclarations immédiates d'emploi des travailleurs n'avaient pas été remplies et les rémunérations des travailleurs dues en octobre 2017 n'avaient pas été payées. Enfin, l'auditeur du travail reprochait également aux frères Beyaz (et à deux dirigeants du restaurant) de ne pas avoir établi de règlement de travail. En cours de procédure, la FGTB et la CSC ainsi qu'une cinquantaine de travailleurs s'étaient constitués parties civiles.

"Le dossier est construit sur le mépris de tout ce qui est de l'ordre du social dans l'entreprise et d'un énorme mépris de l'être humain au travail." Bernard Maingain Avocat des syndicats et des travailleurs des Armes de Bruxelles

"Le dossier est construit sur le mépris de tout ce qui est de l'ordre du social dans l'entreprise et d'un énorme mépris de l'être humain au travail", avait plaidé Bernard Maingain (Xirius), l'avocat des syndicats et des travailleurs, lors d'une audience qui s'était tenue au début du mois de mars 2021. Les syndicats avaient les frères Beyaz en ligne de mire depuis un certain temps, et plus encore depuis l'été 2017, période à laquelle ils avaient tenté de transférer le siège du restaurant au Grand Duché de Luxembourg sans en avertir les travailleurs.

Dommage moral des syndicats reconnu

"La sanction est exemplaire, pour des faits habituellement non sanctionnés au pénal." Christian Bouchat Secrétaire régional FGTB en charge de l'horeca

"Les faits sont graves en ce qu'ils portent atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs, notamment en matière de sécurité et de bien-être au travail, de rémunération, de couverture sociale, de licenciement ou de retraite, aux intérêts financiers de l'ONSS et, dès lors, de la collectivité et à une saine concurrence", lit-on dans le jugement rendu mardi. De même, le juge souligne que les frères Beyaz ont fait le choix de reprendre le restaurant Aux Armes de Bruxelles par le biais d'une société établie à l'étranger "de façon à rendre quasi impossible pour les travailleurs l'accès à leurs droits les plus légitimes".

480.000 euros Le montant des amendes infligées aux frères Beyaz dans le cadre de leur gestion des Armes de Bruxelles.

Cette condamnation est une belle victoire pour les travailleurs, mais également pour les syndicats (FGTB et CSC) qui plaidaient le dommage moral. "Dans la mesure où les infractions établies portent atteinte aux valeurs que les organisations syndicales ont vocation à défendre, il y a lieu de considérer qu'un dommage moral propre leur a été porté et doit être indemnisé", estime la juge. À ce titre, les syndicats toucheront chacun 1.000 euros. "Il s'agit d'une très grande victoire, à l'issue d'un combat long et difficile", nous a expliqué Christian Bouchat, secrétaire régional FGTB en charge de l'Horeca. "La sanction est exemplaire pour des faits habituellement non sanctionnés au pénal", s'est réjoui le syndicaliste.