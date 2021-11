Lorenzo Serra (Brussels by Night): "On prend les mêmes mauvaises recettes et on recommence"

Les secteurs de la nuit et de l'horeca ont l'impression de payer pour l'ensemble des secteurs. Ils appellent les autorités à changer de stratégie.

La nouvelle était dans l'air, elle a été confirmée par le Premier ministre Alexander De Croo: le monde de la nuit va devoir refermer ses portes durant au moins trois semaines. Pour Lorenzo Serra, le porte-parole de la Brussels by Night Federation, l'incompréhension est totale. "Avec le covid safe ticket et l'auto-test, nous étions devenus le secteur le plus safe", nous a-t-il expliqué, ajoutant que rien ne prouvait scientifiquement que les discothèques sont à l'origine de la flambée des contaminations.

Le représentant du monde de la nuit a l'impression que l'histoire se répète. "On prend les mêmes mauvaises recettes et on recommence", nous a-t-il expliqué. Face à l'évolution de la pandémie, Lorenzo Serra estime qu'il faudrait prendre des macro-mesures. Pour lui, il n'y a que deux options: "Soit, on ferme tout pendant un mois et on regarde, soit on autorise l'accès aux gens vaccinés et aux personnes immunisées tout en confinant les autres", a encore ajouté le représentant du monde de la nuit.

"La nuit est le dernier secteur qu'il fallait fermer." Lorenzo Serra Porte-parole de la Brussels by Night Federation

Pour lui, aujourd'hui, les discothèques - qui fonctionnaient depuis une semaine avec le pass sanitaire et un auto-test - sont plus sûres que les écoles, les transports publics ou les lieux du travail. "La nuit est le dernier secteur qu'il fallait fermer", a-t-il encore estimé. "Le monde de la nuit est une soupape permettant de passer l'hiver sans déprimer", ajoutant qu'il faudra consacrer des aides financières à la hauteur des pertes du secteur.

Déception également du côté du secteur de l'horeca. "En faisant les mêmes choix, on obtiendra les mêmes résultats", nous a expliqué Maxence Van Crombrugge, le président de la Fédération Horeca Wallonie, qui a dit regretter le manque de créativité du Comité de concertation. "On s'en prend aux lieux de réjouissance pour tenter de résoudre cette crise."

Pour le président de la Fédération Horeca Wallonie, le secteur est fatigué des décisions aléatoires du gouvernement. "Les autorités pensent que les citoyens vont retourner dans leur caverne en attendant que cela se passe, mais les gens ont besoin de contacts sociaux, ils feront la fête à la maison ou dans les entreprises", précise notre interlocuteur qui se dit fatigué du discours moralisateur et infantilisant du monde politique.

Changer de paradigme

Pour lui, les clusters ne se trouvent ni dans les restaurants, ni dans les discothèques, mais bien dans les écoles et sur les lieux de travail. Le président de la Fédération Horeca Wallonie estime que la solution devrait passer par des équipements en ventilation pour les écoles, les administrations et les autres lieux de travail, mais cette mesure aura un coût.

"Il est temps de changer de paradigme et mettre l'économie au service de la santé." Maxence Van Crombrugge Président de la Fédération Horeca Wallonie

"On n'a pas les moyens d'offrir de l'ai pur aux écoles et aux administrations, mais on demande une zone de basse émission dans les villes", regrette Maxence Van Crombrugge qui estime que fermer les restaurants à 23 heures ne changera rien à la problématique. "Cela rassure l'opinion publique, le pic de contamination va redescendre, on va dire que c'est grâce à ce nouveau tour de vis puis ça recommencera", explique encore notre interlocuteur qui estime qu'il est "temps de changer de paradigme et mettre l'économie au service de la santé".

"On n'a jamais voulu toucher à la poche du citoyen alors que cette crise touche tout le monde", explique celui qui caresse l'idée d'une forme de contribution complémentaire de crise, une taxe exceptionnelle afin d'investir dans le curatif et la ventilation.