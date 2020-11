Lunch Garden conclut un premier accord avec les syndicats sur la prépension

La phase d'information et de consultation de la procédure de licenciement collectif (Renault) a été bouclée mercredi. "Les discussions se sont déroulées de façon sereine et constructive, témoignant de la bonne volonté de chacun. Nous savons à quel point la période est difficile et pourtant nous travaillons tous activement à une réouverture dans les meilleures conditions", a indiqué dans un communiqué Ann Biebuyck, CEO de Lunch Garden. "Les négociations continuent pour la suite de la réalisation du plan afin de pouvoir continuer les activités en Belgique", précise la porte-parole, Florence Muls.