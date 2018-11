Mamma Roma a refusé une offre de rachat de Dr. Oetker

On pourrait résumer la situation en expliquant qu’il y a, au sein de Mamma Roma, deux groupes d’actionnaires: d’un côté, les minoritaires, dont certains ont récemment été exclus du conseil d’administration; et d’un autre côté, les majoritaires, emmenés par Oaks Estate Luxembourg, une société qui détient 45% de Mamma Roma et qui appartient à Charles Adriaenssen, un ancien administrateur d’AB InBev, marié à une héritière du groupe brassicole. En réalité, ce qui chiffonne les actionnaires minoritaires, c’est de voir que le groupe, qui connaît des pertes structurelles depuis des années et qui est en quasi-situation de faillite, ne tient le coup que grâce à des prêts et des avances consentis par les actionnaires, Charles Adriaenssen en tête. "Mes clients critiquent l’existence de prêts occultes. Les montants de ces prêts ne sont pas connus et ils n’ont jamais été discutés avec les administrateurs", a plaidé Olivier Clevenbergh qui défend les intérêts de Gérard Dejardin, de Michael Horst et de Jérôme Lesaffre, trois des actionnaires minoritaires. "C’est très bien de s’endetter, mais il faut réfléchir à la façon dont on va rembourser. On ouvre le robinet, mais personne ne demande comment faire pour éviter de l’ouvrir", a encore plaidé le conseil des minoritaires. Durant l’audience, on a appris qu’au cours des cinq dernières années, Charles Adriaenssen, par le biais de sa société Oaks Estate Luxembourg, avait injecté 10 millions d’euros dans Mamma Roma.