Mamma Roma aux prises avec deux franchisés parisiens

La chaîne de pizzerias de luxe a intenté une action en justice contre deux restaurants franchisés parisiens. Elle réclame la mise en gage de leur fonds de commerce pour couvrir une dette de 289.585 euros et une astreinte de 50.000 euros par jour de retard de paiement.

La société Coceva France, filiale de Mamma Roma, a reçu de l’enseigne une licence exclusive d’exploitation de la marque en France. Les relations entre le franchiseur français et deux des quatre restaurants parisiens, situés dans des quartiers huppés – rue Francœur et rue du Cherche-Midi –, se sont dégradées pour une question de gros sous.

Mises en demeure sans réponse

Lors de l’audience de ce jeudi, Me Marie Canivet (Osborne Clarke), l’avocate de Coceva France, a insisté sur l’inertie des franchisés pour justifier la demande de mesure provisoire. "Les deux sociétés (qui représentent les deux restaurants franchisés, NDLR) traînent à payer leurs dettes. Mamma Roma leur a envoyé plusieurs mails et lettres de mise en demeure qui sont restés sans réponse", a souligné Me Canivet.