Marc Coucke met 30 millions pour transformer le Sanglier des Ardennes en hôtel 4 étoiles

Les bâtiments qui font face au Sanglier des Ardennes, rachetés par Marc Coucke et son bras droit, vont être reconvertis en un nouvel hôtel 4 étoiles flambant neuf, avec un jardin intérieur et une immense terrasse en façade. Voici les détails du projet.

Il y avait déjà l’ancien hôtel-restaurant Sanglier des Ardennes, institution familiale durbuysienne honorable, que tout le monde connaît de nom, sinon de goût, dans la région. Les murs centenaires ont été rachetés dans leur jus début 2017 à l’ancien propriétaire, Frédéric Cardinael, par Marc Coucke et son bras droit local Bart Maerten, via la société locale de ce dernier (LPM).

Vue en plein écran Marc Coucke ©Photo News

Les deux associés ont rapidement rénové les lieux; notamment l’entrée, le spa, les cuisines et le sous-sol. Ils ont dans la foulée placé le chef flamand Wout Bru (ex-étoilé) aux commandes des nouveaux fourneaux et ont aussi mis la main sur quelques maisons limitrophes donnant sur la rue Comte Théodule d’Ursel pour remembrer à terme un ensemble cohérent et offrir la masse critique hôtelière utile.

De Durbuy à Couckeland

Et aujourd’hui, le puzzle local prend forme pour poser une de leurs pièces locales maîtresses. Avec les anciens anciens hôtels voisins Jean de Bohême, des Roches et leurs annexes, l’objectif est aujourd’hui sorti de la table à dessin du bureau d’architecte voisin, Atelier 47: atteindre d’ici la fin de l’an prochain une capacité globale de plus d’une centaine de chambres et suites couplées à trois restaurants, 6 salles de réunion et un centre de bien-être rénové, sans doute complété à terme par une piscine avec vue.

On commence le chantier en janvier, après le coup de feu des fêtes de fin d’année, qui promet d’être chaud. Et on doit tout réceptionner pour novembre 2019, histoire d’être prêts pour la haute saison de l’hiver prochain. Quand on aura tout fini, on planchera à la piscine sur le toit. Mais ça, c’est une autre histoire… Bart Maerten Patron-fondateur de la société La Petite Merveille

Timing serré

Vu la complexité du chantier et sa localisation en plein centre-ville, le timing sera serré: les bâtiments qui font face au Sanglier historique, déjà réaménagé vont être reconvertis en un nouvel hôtel 4 étoiles flambant neuf, avec un jardin intérieur et une immense terrasse en façade, dont une partie sera entièrement verrée et l’autre pourra être couverte. Le budget global des travaux, finitions et mobilier compris, avoisine les 30 millions d’euros. C’est Picard Construct (Tenneville), un habitué de la maison, qui a finalement damé le pion aux deux autres poids lourds retenus (Thomas & Piron et Galère) pour boucler dans les temps ce chantier à haute valeur ajoutée.

Vue en plein écran ©Doc

Un tunnel souterrain, déjà creusé sous la rue principale, reliera les deux parties du complexe – le Sanglier des Ardennes existant et son extension - pour offrir un total d’une centaine de chambres et suites d’ici un an. Les clients qui emprunteront cette liaison souterraine pourront, durant leur passage sécurisé sous la route, découvrir le nouveau caveau et ses dépendances.

Vue en plein écran

"On commence le chantier en janvier, après le coup de feu des fêtes de fin d’année, qui promet d’être chaud. Et on doit tout réceptionner pour novembre 2019, histoire d’être prêts pour la haute saison de l’hiver prochain. Quand on aura tout fini, on planchera à la piscine sur le toit. Mais ça, c’est une autre histoire…", liste Bart Maerten, patron-fondateur de la société LPM (La Petite Merveille), aujourd’hui directeur opérationnel des infrastructures hôtelières et de loisirs qu’il copilote avec Marc Coucke dans une holding commune (50/50).

Vue en plein écran ©Doc

What you see is what you eat

De son côté, le troisième larron de la bande, le chef Wout Bru, complétera l’offre de bouche actuelle, déjà montée en puissance, par un nouveau restaurant où la viande sera la colonne vertébrale de la carte. "Les clients pourront choisir à la vue le morceau précis qu’il voudront manger. Nous aurons, au centre du restaurant, une chambre froide avec une énorme pièce de viande visible qui mature, à la Dierendonck. Et la cuisine sera ouverte sur la salle. On atteindra alors une capacité de 150 couverts supplémentaires", détaille le chef, que nous rencontrons en plein coup de feu dans son nouveau domaine inoxydable, au milieu de ses équipes particulièrement féminines et jeunes.