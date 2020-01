McDonald's compte investir 35 millions d'euros en Belgique cette année

Malgré une concurrence de plus en plus vorace sur le marché du fast food, McDonald’s a connu une année 2019 "exceptionnelle". Et a toujours faim de croissance.

McDonald’s Belgique a présenté son traditionnel bilan 2019. Et a en croire le roi du burger, ce fut un excellent cru. L’an dernier l’enseigne a transformé 8 restaurants et en a ouvert 3 nouveaux (Dour, Beerse et Beringen) pour un investissement total de plus de 15 millions d’euros. Ce qui porte à 87 son parc de restaurants exploités par 23 franchisés.

"En Belgique, cela fait 12 années consécutives que nous enregistrons une croissance sur base comparable", se félicite Stephan De Brouwer, patron de McDonald’s Belgique. Au cours de cette période, la chaîne de fast-food a triplé son chiffre d’affaires.

Nombre de clients en hausse

35 millions d'euros En 2020, McDonald's Belgique compte investir près de 35 millions d’euros et créer 150 emplois.

Malgré une concurrence de plus en plus forte sur le marché du fast food – expansion de Burger King, retour de KFC, déploiement de Five Guys, arrivée de Prêt à Manger... – McDo a vu le nombre de ses clients augmenter de 3 millions pour un total de plus de 55 millions. L’enseigne justifie cette bonne forme par la réponse qu’elle apporte aux besoins du marché, comme l’élargissement sa gamme veggie et diverses initiatives visant à réduire son empreinte environnementale.