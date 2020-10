Moins de plats, moins de personnel chez Lunch Garden

Garanties

La restructuration était prévue pour le début de l'année prochaine, mais Stéphane Piron, du syndicat socialiste, craint qu'elle ne soit effective plus tôt, tous les restaurants ayant été fermés suite aux mesures annoncées par le gouvernement fédéral pour lutter contre le coronavirus. Seuls 34 d'entre eux assurent un service de "come in & take out".