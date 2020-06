Parfum de Tomorrowland à Durbuy cet été

On le sait, le festival Tomorrowland a dû être annulé dans sa version habituelle et reconverti en version virtuelle. De quoi donner des idées à deux entrepreneurs flamands pour utiliser le matériel d’hébergement qui restera au hangar. Marc Coucke et Joris Beckers s’associent pour réanimer cet été le domaine du golf de Durbuy, récemment fermé.

Pour présenter leur nouveau concept, baptisé Green Fields Headset Experience, ils ont attendu la dernière minute, puisque les réservations en ligne sont ouvertes à partir de ce mercredi, 18 heures. Ils? Marc Coucke, Bart Maerten (La Petite Merveille, Adventure Valley), Wout Bru, le chef aux fourneaux de ses hôtels, et... Joris Beckers (Mavericks Entertainment), l’homme à la casquette qui pilote Tomorrowland et DreamVille, le concept d’hébergement original qui va désormais de pair avec le festival de musique électronique le plus couru au monde.

"Marc Coucke m’a appelé pour voir si on ne pourrait pas ensemble monter de concert un nouveau projet à Durbuy." Joris Beckers Tomorrowland

Tous ont fait le déplacement sur les hauteurs de Barvaux, ce mercredi matin. Et comme le confie Joris Beckers, c’est Marc Coucke qui, en plein confinement, a fait le premier pas. "Il m’a appelé pour voir si on ne pourrait pas ensemble sortir de la crise qu’on vivait chacun de son côté et monter de concert un nouveau projet à Durbuy. J’ai été honoré et j’ai bien sûr répondu oui. Après, il a fallu cravacher durant un mois pour accoucher du projet qu’on lance aujourd’hui…"

Vue en plein écran "Un projet de camping de luxe 100% coronaproof", assure l'homme d'affaires flamand.

Marc Coucke, complet veston sur pantoufles de sport, barbe de 5 jours, joue franc-jeu: "Ce n’est pas un secret: nos activités respectives ont été bien plombées par la crise sanitaire. Alors, on s’est dit qu’on allait écrire quelque chose de nouveau pour toutes les personnes obligées de rester en Belgique cet été et qui souhaitent s’évader du quotidien. Une expérience unique, le must du camping de qualité, comme Joris l’offre à Boom depuis des années déjà, en rendant le tout 100% corona proof en plus. Une nouvelle expérience qui aura aussi un effet socio-économique positif sur la région, en la faisant vivre et en donnant de l’emploi saisonnier à des centaines de personnes…", entame l’entrepreneur flamand, en remerciant au passage le bourgmestre local, Philippe Bontemps (cdH), qui vient de le rejoindre, pour cette "nouvelle collaboration menée à bien au pas de course".

Rebondir ensemble

Pour le reste, il suffisait d’y penser: prenez un concept dont la réussite est reconnue et jalousée sur tous les continents dans le domaine de l’événementiel au point de faire de Tomorrowland une marque mondiale qui a révolutionné l’image classique du festival de musique. Ajoutez-y une paire d’entrepreneurs qui a fait de Durbuy son domaine expérimental de séjours en immersion dans la nature, et vous avez un trio qui risque de secouer cet été la campagne ardennaise avec son expérience éphémère – et plus si affinités – de vacances décalées et résolument déconfinées.

"Ce sera une expérience unique, le must du camping de qualité, comme Joris Beckers sait le faire à Boom depuis des années." Marc Coucke CEO d'Alychlo

Sur l’écran derrière Bart Maerten, le slogan en anglais introduit le concept: "Durbuy and DreamVille presents… a magical glamping experience". Mais celui-ci donne le tempo: "Attention, hein, qu’on se comprenne bien: ce sera un village événementiel et festif. Il y aura des animations diverses et variées, en lien direct avec le parc Adventure Valley tout proche, où nous allons également repenser et multiplier les animations festives; mais ce n’est pas un festival de musique! Que ce soit clair pour tout le monde… Il y aura parfois des animations qui réuniront jusqu’à 200 personnes, des séances de yoga, du massage à la carte. Mais chaque participant restera soit à distance, soit dans sa bulle. Comme nous l’avons déjà expliqué aux riverains, il y aura au maximum 400 personnes en même temps sur le site du golf qui fait 35 hectares", insiste-t-il, habitué à devoir prévenir les "fake news" depuis que Marc Coucke l’a rejoint pour financer et développer ses activités locales.

Vue en plein écran Marc Coucke en cheville avec le bourgmestre local, Philippe Bontemps

Pour ce Durbuysien d’adoption, qui gérait déjà depuis des décennies des centres d’hébergement pour jeunes vacanciers venus du nord du pays avant de devenir le bras droit de Marc Coucke dans ses projets touristiques et hôteliers locaux, 2020 est une année vraiment spéciale. "Après 3 années d'investissements tous azimuts, 2020 devait être une année phare. Les hôtels, dont le nouveau venu en contrebas du Sanglier des Ardennes, étaient déjà complets pour la saison estivale. Puis, tout s’est effondré d’un coup. Après le coup de massue, on est peu à peu sorti du trou noir. Et on s’est demandé comment sauver notre saison. On s’est dit aussi qu’il fallait faire quelque chose pour relancer la machine; et pour Durbuy, vidée des touristes depuis des mois. Les installations où on héberge les colonies de vacances, par exemple, sont déjà complètement remplies pour cet été. C’est une première!"

Green Fields DreamVille Headset Experience

L’endroit choisi, lui aussi, devait trouver une nouvelle affectation provisoire. Les installations du golf de Durbuy, récemment racheté par la paire d’investisseurs tout comme celui de Méan, faisaient double emploi, manquaient d’affiliés et étaient déficitaires. L’ensemble sera prochainement reconverti en école de golf Académie Laurent Richard.

Vue en plein écran Glamping éphémère sur 30 hectares de golf recyclé avec vue sur la campagne ardennaise

D’ici là, tout en laissant le terrain de golf accessible, il hébergera l’espace d’un été un hôtel-glamping pas comme les autres. Du 3 juillet au 31 août au moins, il accueillera 190 tentes de plusieurs catégories, avec mobilier, abords et animations léchés à la DreamVille.Il y aura même une piscine temporaire et, bien sûr, un service de restauration à la carte supervisé par Wout Bru. "Ce sera un camping de luxe dans un endroit unique, imprégné d’un soupçon de Tomorrowland grâce au casque audio qu’on offrira à chaque visiteur. On cible les familles, les groupes d’amis; plutôt les jeunes, mais aussi les entreprises qui veulent organiser des événements un peu décalés et oublier le confinement dans l’ambiance féérique dont DreamVille a le secret. Mais sans prendre de risque et chacun dans sa bulle élargie…", insiste Marc Coucke.