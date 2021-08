Participez à notre chat sur l'évolution du monde du travail

Un an et demi sous le couvercle du covid a suffi pour chambouler les relations de travail. À tel point qu’aujourd’hui, les employés ont repris la main. Si les prétentions salariales restent une donnée de base pour eux, elles se doublent désormais de nouvelles exigences en termes de flexibilité et de critères quasi sur mesure. Dans ce contexte, les avantages extralégaux, package salarial et autres flex income plans sont plus que jamais des musts.