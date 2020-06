Pas d'acheteur pour les Pain Quot' britanniques

Le Pain Quotidien n'a finalement pas trouvé d'acheteur pour ses magasins britanniques et se voit donc contraint d'en inclure une partie dans la nouvelle construction autour de la chaîne de boulangerie.

Le Pain Quotidien est actuellement en pleine procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Un plan a donc été présenté aux tribunaux par les actionnaires. Pour les activités en Belgique, mais aussi au sujet des opérations britanniques et américaines en pertes, qui pesaient lourdement sur les finances de la chaîne de boulangerie.

Alors, si pour les USA, une solution a été trouvée - le groupe américain Aurify Brands a repris la filiale américaine et acquis une master franchise pour les États-Unis -, un montage similaire n'a pas pu être trouvé pour l'activité britannique - et ce, malgré des discussions en ce sens.

Les investisseurs M80 et Cobepa - susceptibles de mettre la main sur le groupe boulangerie - ont dès lors décidé de reprendre eux-mêmes une partie des magasins outre-Manche, soit de l'ordre de 13 à 16 magasins sur un total de 26, a-t-on appris.

"Le Pain Quotidien bis"

Les établissements concernés seront hébergés dans "Le Pain Quotidien bis", dans lequel, après réorganisation, les magasins belges et français sous gestion propre, l'Atelier du Pain (l'atelier de production), les droits sur la marque et les contrats avec les franchisés internationaux - US inclus - seront aussi logés.