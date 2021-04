Plus de 50 restaurants attaquent l'État fédéral en responsabilité

Les tuiles semblent s'accumuler pour l'État fédéral. Après avoir essuyé un échec cette semaine concernant la légalité des mesures censées lutter contre le coronavirus, l'État, par le biais de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), vient de se faire attaquer en responsabilité par une cinquantaine de restaurants parmi lesquels on relève la présence de quelques-unes des plus belles enseignes de la capitale (Villa Lorraine, Villa in the Sky, Brasseries Georges, Le petit pont, le Mess, Enjoy, la Brasserie de la patinoire, la Chaloupe d'or...). Dans un premier temps, les établissements, défendus par Pascal Leduc et Pierre Humblet (Sybarius), réclament 5.000 euros à titre provisionnel.