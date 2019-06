Pour financer sa croissance, la Brasserie 28 augmente son capital de 3,5 millions d'euros

Un an après celle de 2018, elle vient de réaliser une nouvelle augmentation de capital d’un montant de 3,5 millions d’euros portant celui-ci 15,3 millions. Elle a été souscrite à hauteur d’un million par les actionnaires actuels (le CEO Eric Coppieters, sa famille et ses amis qui détiennent 50% des parts, des investisseurs privés l’autre moitié) et de 2,5 millions par deux nouveaux investisseurs dont Marc Speeckaert, ex CFO de l’ex Belgacom et ancien managing director de Sofina.