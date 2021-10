Pour passer la crise, le groupe hôtelier Cayman va réduire la voilure

Focus sur l'activité hôtelière, moratoire avec les banques, vente de quelques projets: le groupe Cayman s'organise pour rebondir.

Encore un peu plus de temps pour mieux rebondir. Voilà comment on pourrait résumer la demande de prorogation de sursis plaidée ce lundi matin devant le tribunal de l'entreprise de Charleroi par Roman Aydogdu (cabinet Mosal), l'avocat du groupe Cayman. La société, qui développe, construit et exploite essentiellement des hôtels, avait dû, en avril dernier, se mettre à l'abri de ses créanciers par le biais de la procédure en réorganisation judiciaire (PRJ). Ce matin, l'avocat a plaidé une prorogation du sursis de six mois, l'occasion de faire le point sur cette PRJ peu commune qui concerne 28 entités du groupe.

Lire aussi Accord trouvé entre le groupe hôtelier Cayman et des obligataires

Durant les mois écoulés depuis l'ouverture de la PRJ, le groupe s'est essentiellement concentré sur la réouverture des hôtels afin de faire revenir du cash dans les caisses. Rappelant que durant les mois de février, mars et avril 2021, le taux d'occupation des hôtels du groupe ne dépassait pas les 5%, Roman Aydogdu a expliqué que ce taux d'occupation était de 67% en moyenne pour le mois qui vient de s'écouler.

"Sauf rebondissement, nous savons que nous allons passer l'automne et l'hiver". Roman Aydogdu Avocat du groupe Cayman

"Voilà où est passée l'énergie économique, financière et judiciaire du groupe pendant cette période", a plaidé l'avocat du groupe, précisant qu'il n'y avait pas eu assez de visibilité lors de la période écoulée pour restructurer les finances de l'ensemble. Mais la tempête est passée, les phases criantes de la crise sanitaire semblent être derrière nous et, "sauf rebondissement, nous savons que nous allons passer l'automne et l'hiver", a plaidé Roman Aydogdu.

Lire aussi Les 15 hôtels du groupe Cayman en réorganisation judiciaire

On l'a dit, la réouverture des hôtels a permis de ramener du cash dans la société et cet argent a pu circuler entre les différentes entités du groupe selon un système de "cash pooling", comme cela a toujours été le cas. Alors que certains, en cours de procédure, avaient critiqué ce mouvement de flux financiers entre les différentes filiales du groupe, l'avocat de la société a rappelé que tout s'était toujours fait dans la plus grande transparence.

D'accord amiable à accord collectif

Durant cette audience extraordinaire du tribunal de l'entreprise de Charleroi, l'avocat du groupe a précisé qu'il n'y avait eu aucune négociation avec les créanciers, mais on comprend que celles-ci vont démarrer en fonction de la deuxième demande du groupe Cayman. En plus d'une prorogation du sursis de six mois, la société entend changer l'objectif de la plupart de ses PRJ, les faisant passer d'accord amiable (accord de tous les créanciers) à accord collectif (accord des créanciers les plus importants).

44,5 millions d'euros Le montant que le groupe Cayman espère retirer de la vente de quelques projets.

Alors que la dette consolidée du groupe s'élève à 174 millions d'euros, dans un souci de prouver sa bonne volonté, le groupe Cayman a fait savoir qu'il comptait vendre des projets en cours pour un budget estimé à 44,5 millions d'euros. Il y aurait là de quoi rembourser les banques à hauteur de 37 millions d'euros, le solde devant assurer la finalisation de certains chantiers.

Moratoire de fait

Lors d'une réunion qui s'est tenue à la fin de la semaine passée avec les principaux partenaires financiers du groupe, il a également été question d'un moratoire de fait accordé par ces organismes. On parle d'un moratoire sur le capital jusqu'en juin 2022 et d'un moratoire sur les intérêts jusqu'en janvier 2024.

Les institutions financières ont accepté l'idée d'un moratoire de fait.

Au cours de cette audience, le juge délégué en charge du dossier, s'est interrogé sur le périmètre des ventes et sur la répartition du produit de cette vente, laissant savoir qu'il serait vigilant sur ces deux points. Le jugement devrait intervenir à la fin de la semaine.