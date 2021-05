Réouverture de l'horeca: règles et risques

Samedi, c'est le grand jour. Les restaurants et cafés rouvrent leurs portes aux clients, en terrasse. Comment profiter de cet assouplissement sans risque?

Un protocole régit la réouverture des cafés, bars et restaurants, prévue ce samedi 8 mai. Du côté de l'épidémie de Covid, les signaux sont au vert: tous les indicateurs liés à la crise du coronavirus étaient encore à la baisse ce mercredi, la vaccination progresse bien et devrait encore s'accélérer dans les prochaines semaines. Pour profiter de ce moment tant attendu, par le secteur et tous les Belges en manque de sorties, autant connaître les règles à suivre.

• Quand pouvez-vous aller au restaurant ou au café? Les restaurants, bars et cafés peuvent rouvrir à partir de ce samedi 8 mai, mais uniquement en terrasse. Les heures d'ouverture sont limitées de 8 à 22h.

• Avec qui? Il pourra y avoir quatre personnes à table, et plus uniquement s'il s'agit de personnes vivant sous le même toit.

• Devez-vous porter le masque? Pas à table, mais bien lors de tous vos déplacements. Portez-le masque dès que vous quittez la table. Le personnel, lui, doit porter un masque chirurgical.

• Comment sera organisée la terrasse? Elle doit être extérieure (pas dans un centre commercial). Il doit y avoir une distance de 1,5 m entre chaque table, les clients doivent consommer boisson et repas en étant assis. La terrasse doit rester ouverte au moins sur un côté complet, quelles que soient les conditions météorologiques. Cette ouverture ne peut pas être partiellement obstruée. Le niveau sonore est limité à 80 décibels.

Une musique en sourdine et la dispersion des tables permettent aux convives de moins élever la voix, de moins se rapprocher et de donc réduire les risques.

• Quels sont les risques? La transmission du Covid par aérosol se transmet en grande partie via les aérosols, selon les experts. Donc, par les nuages de gouttelettes produits par la respiration et la parole, notamment, de personnes infectées. Ces nuages stagnent-ils longtemps? Tout dépend de la ventilation. En terrasse ouverte, ils se dissipent rapidement dans l'atmosphère. Mais vu que les terrasses sont des lieux où l'on parle fort, sans masque et en étant très proche l'un de l'autre, les risques sont accrus par rapport à une promenade au bois, par exemple. Une musique en sourdine et la dispersion des tables permettent aux convives de moins élever la voix, de moins se rapprocher et de donc réduire les risques.

• Où trouverez-vous le menu? Les traditionnelles cartes qu'on se passait de main en main sont vivement déconseillées. Les menus sur smartphone via un code QR ou les grands tableaux sont préférés. De même, pour limiter les contacts, sel, poivre et sauces seront de préférence servi en portion individuelle.

• Et s'il pleut? Les tonnelles et parasols/parapluies sont permis par le protocole, pour autant que la ventilation reste suffisante, et certaines communes mettent même des bâches à disposition du secteur. Certains restaurateurs ont des terrasses chauffées, mais cela n'est pas permis dans toutes les communes

• Pourrez-vous rentrer en salle? Non, sauf pour rendre aux toilettes ou payer. Il n'y a pas de service au bar. Vous pouvez aussi traverser l'établissement pour rejoindre la terrasse.

• Votre resto préféré sera-t-il ouvert? A vérifier. Tous les établissements ne disposent pas d'une terrasse ou de la possibilité d'en installer une sur la voie publique, bien que de nombreuses communes fassent un geste en ce sens à l'égard des établissements horeca. De plus, certains patrons estiment qu'une réouverture dans les conditions du protocole ne sera pas rentable. Une enquête du SNI indique que moins de la moitié des restaurants ouvriront ce 8 mai.

• Faut-il réserver au restaurant? Ce n'est pas obligatoire mais vivement conseillé, vu la restriction de places assises due aux mesures. Cela vous permettra aussi de vérifier que votre resto est ouvert.

