Reportage aux Armes de Bruxelles: "Vous êtes tombés sur des cow-boys!"

En marge des prétoires, les syndicats, épaulés par l’avocat Bernard Maingain, ont travaillé jour et nuit pour trouver une solution. Et offrir aux travailleurs la possibilité du choix, la dignité de prendre leur destin en main.

Monsieur Rudy

Pour emporter le morceau face à la concurrence, Rudy Van Lancker avait un argument de poids à faire valoir: il était le seul à reprendre l’ensemble des travailleurs qui le souhaitaient et ce, en leur promettant de maintenir leur ancienneté. Bingo. La curatrice, Maïa Gutmann Le Paige, a été sensible à cet argument social, raison pour laquelle elle a désigné Chez Léon comme unique candidat repreneur.

Dans la marmite, il y avait d’autres offres financièrement plus alléchantes, mais la curatrice a fait le choix de l’emploi . "Les curateurs travaillent au pourcentage de l’offre. A Bruxelles, la tradition n’est pas de reprendre le plus de travailleurs", enfonce Christian Bouchat, secrétaire régional de la FGTB, en charge de l’horeca. Il a raison, c’est à souligner.

La paix de Vastapane

Après avoir fait le point sur la situation, les deux syndicalistes sont passés à un volet plus sensible, celui du dommage causé. "Vous avez été humiliés, vous avez été salis, il faut réparer cela", a alors expliqué Patrick Vanderhaegen, précisant qu’il y avait eu, à cet égard, de longues négociations avec les avocats de l’homme d’affaires Aldo Vastapane, le propriétaire des murs des Armes de Bruxelles.

A ce moment de la présentation, un travailleur s’est levé. "Je ne suis pas d’accord avec cette clause, je suis libre de mon choix d’attaquer ou non Aldo Vastapane, c’est ça la démocratie". Un argument entendu, avant que les syndicalistes ne reprennent leur plaidoyer. "Notre espoir était de porter les espoirs et les désirs des travailleurs. Notre expérience nous dit qu’un emploi à durée indéterminée dans l’horeca par les temps qui courent, c’est rare. L’important pour nous était de tout mettre en œuvre que pour que vous ayez le choix de rester ou de partir ", assure Christian Bouchat. Voilà pour la dignité des travailleurs.

Attaquer Aldo Vastapane? "Si on le fait, la charge de la preuve sera entièrement à notre charge. C’est une procédure qui va durer entre 3 et 4 ans en première instance. Rajoutez minimum deux ans pour l’appel. Au total, ce sera une procédure qui durera au minimum cinq ans avec des frais de justice affolants", précise encore Christian Bouchat, qui s’en réfère à la sagesse populaire pour convaincre la troupe.

"Entre un oiseau dans la main et 22 autres dans le ciel, il faut choisir celui qui est dans la main". Et d’ajouter un ou deux arguments, pour la route. "Notre avocat, Bernard Maingain, a été crédible dans la menace qu’il représentait d’un point de vue juridique. Ce que veut Vastapane, c’est la paix". Et les syndicats également. Si un travailleur veut attaquer l’homme d’affaires, il le fera seul. Le voilà averti. Et qui sait quelle sera la position de Rudy Van Lancker sis la paix n’est pas signée avec Vastapane?