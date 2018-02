Restauration Nouvelle et Ambiance Brasseries s'intéressent aux restaurants des frères Beyaz

Albert Michiels (Restauration Nouvelle) et Thierry Van Damme (Ambiance Brasserie) figurent parmi les candidats potentiels à la reprise des Brasseries Georges & co. Pas Serge Litvine par contre...

A priori, la faillite de la petite douzaine de restaurants gérés par les frères Beyaz ne devrait pas manquer de susciter les convoitises. De la "Maison du Cygne" aux "Brasseries Georges" en passant par le "Paon Royal" ou la "Chaloupe d’Or", il s’agit d’établissements bien connus des Bruxellois et des touristes. Alors, qui pourrait les reprendre en tout ou en partie?

On songe d’abord à Albert Michiels (Restauration Nouvelle) et à Thierry Van Damme (Ambiance Brasserie) les rois de la brasserie à Bruxelles et en Brabant Wallon. A eux deux, ils gèrent quelque 26 restaurants qui emploient environ 430 personnes. Le premier a notamment dans son portefeuille les "Etangs Melaerts", "Les Brasseries du Prince d’Orange", etc. Le second la "Patinoire du Bois de la Cambre", "La Brasserie du Lac de Genval"... "Pour amortir leurs coûts ils doivent faire du chiffre d’affaires additionnel et donc s’agrandir, ils devraient être les premiers intéressés", estime un observateur du secteur.

Vue en plein écran "La Maison du Cygne" ©Photo News

Tous deux ne s’en cachent pas: le dossier les intéresse. Pas dans son intégralité, mais l’un ou l’autre établissement. "D’abord, tout cela n’est pas très bon pour l’image de Bruxelles, regrette Albert Michiels; ceci dit, nous allons examiner le dossier attentivement, avec prudence car la situation du secteur est très difficile: beaucoup de maisons ferment et tous les jours je reçois des demandes de reprise." Albert Michiels estime donc que cela ne devrait pas être la ruée pour les reprendre, même si ce sont de belles marques, comme par exemple "Les Brasseries Georges" en bordure du Bois de la Cambre, "mais le bail de cet immeuble vient à échéance dans les trois ans, or nous préférons être propriétaires des murs", dit-il. A l’évidence, l’homme ne semble ne pas trop vouloir dévoiler ses cartes.

Ces maisons n’ont pas été très bien gérées, dit-il; quelques emplacements nous intéressent, comme les Brasseries Georges qui sont très bien situées à Uccle ou la Maison du Cygne à la Grand-Place, on verra. Thierry Van Damme Ambiance Brasserie





C’est aussi un peu le cas de Thierry Van Damme, patron d’Ambiance Brasseries (13 établissements). "Ces maisons n’ont pas été très bien gérées, dit-il; quelques emplacements nous intéressent, comme les Brasseries Georges qui sont très bien situées à Uccle ou la Maison du Cygne à la Grand-Place, on verra." Vu la notoriété des enseignes, l’occasion pourrait-il faire le larron? "Pff, il y a longtemps qu’il n’y a plus de bon coup à faire dans le secteur en Belgique", tranche Thierry Van Damme.

Je suis déjà très occupé avec "Odette en Ville" et "Voltaire". Serge Litvine

A côté de ces deux cadors, le nom de Serge Litvine circule également. C’est que l’homme d’affaires a beaucoup investi ces dernières années à Bruxelles: "Villa Lorraine", "Villa In the Sky", "Villa Emily", "Sea Grill" (50%), "Odette en Ville", la pâtisserie Gaudron, récemment transformée à l’enseigne "Voltaire"… Son nom apparaît presque naturellement quand il s’agit de reprendre une enseigne connue.

"A priori je ne suis pas intéressé, nous indique-t-il, même si un chef que j’apprécie me le proposait je dirais non. Moi, je fonctionne au coup de cœur, or aucune de ces maisons ne m’attire particulièrement." Une exception: la "Maison du Cygne", Grand-Place: "Si je n’avais pas repris la "Villa Lorraine" cela aurait pu m’intéresser, mais c’est du dossier difficile, ne serait-ce qu’en raison des problèmes de mobilité dans le bas de la ville."

Serge Litvine explique aussi qu’il ne peut pas tout faire: "Je suis déjà très occupé avec "Odette en Ville" et "Voltaire". "Et puis, conclut-il, il y a trop d’établissements Horeca à Bruxelles et cette faillite n’est pas bonne pour l’image de la ville, mais dans le même temps je me demande ce qu’elle fait pour la restauration. Le bourgmestre veut faire bouger Bruxelles, mais ce serait bien qu’il soutienne le secteur de la restauration."

Quant à une vente en bloc à un seul repreneur, difficile de trouver un opérateur belge ayant les reins assez solides pour mener pareille opération. C’est en tout cas l’avis d’André Van Hecke. Fin connaisseur du secteur et administrateur de la Belgian Restaurants Association, cet actionnaire des Filles ( trois établissements) estime que seul un groupe étranger pourrait reprendre l’ensemble.

On songe, par exemple à des acteurs comme le groupe français Bertrand (près de 240 établissements), qui a repris l’an dernier les Brasseries Flo, naguère détenues, entre autres, par le duo belge CNP-AVH. "De toute façon, je ne crois plus à dans ce modèle de la brasserie, conclut André Van Hecke qui, on l’aura compris, n’est pas intéressé par ce dossier; l’avenir se situe plutôt dans une cuisine simple, naturelle, de qualité et dans la livraison à domicile."