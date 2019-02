RestoLastMinute fait la culbute

La société avait été fondée en 2014 par Christophe Clerjaud, un Français qui avait flairé la bonne idée et mis le cap sur Bruxelles pour l’exploiter. Reste à voir quel sort sera réservé à sa filiale à 51% RestoLastMinute South, qui avait été mise sur pied deux ans plus tard pour développer la même activité en Wallonie.

Il y a deux ans, le fondateur avait déclaré à L’Echo qu’il avait fédéré 800 restaurateurs et qu’il espérait que la nouvelle filiale wallonne en convaincrait rapidement 200 de plus. Comme son nom le laisse deviner, le site RestoLastMinute s’adressait à la fois à la clientèle des restaurateurs et aux particuliers: il proposait aux premiers de lui indiquer chaque jour le nombre de places non réservées dans leurs établissements, ce qui lui permettait d’offrir ces mêmes places à prix réduit aux consommateurs. Une manière de faire deux pierres d’un coup: en aidant les restaurants à faire salle comble et en contribuant à abaisser la facture de leurs clients.