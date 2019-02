RestoLastMinute renaît de ses cendres

Bonne nouvelle pour les restaurateurs qu’irrite la persistance de tables vides : la plateforme belge de réservation de dernière minute RestoLastMinute a été reprise par un entrepreneur. L’Echo avait annoncé en début de semaine la faillite de la Sprl, prononcée le 12 février dernier: un des associés de la première heure du projet a découvert l’info dans nos pages et a aussitôt pris contact avec le curateur. Il lui a racheté le fonds de commerce et les applications . Il a ensuite pris les mesures nécessaires pour que le site continue de fonctionner sur la Toile. Bref, l’aventure continue, aussi bien pour les restaurateurs soucieux de remplir chaque jour leurs tables que pour les consommateurs à l’affût de réductions.

"Cela reste une excellente idée, qui plaît à beaucoup de monde, explique Matthieu Geelhand, le repreneur. C’est une solution de win-win: les restaurants y gagnent en remplissant leurs salles et en amortissant mieux leurs frais fixes, les clients y gagnent en obtenant une réduction de leur facture. Et même si la plateforme n’avait rallié qu’une centaine de restaurateurs, nombre de ceux-ci nous ont déjà recontactés en se montrant contents du service et soucieux qu’il continue."