Rudy Vanlancker (Chez Léon): "J'ai perdu 87% de mon chiffre d'affaires. Je veux des aides ciblées et proportionnées"

Rudy Vanlancker, patron des restaurants Chez Léon et Aux Armes de Bruxelles se sent délaissé des aides financières accordées au secteur de l'horeca.

Il pleut sur la Bruxelles, il n'y a pas un chat dans le centre-ville, à un jet de pierre de la Grand-Place. Mais la météo n'y est pour rien, le Coronavirus est passé par là. Les ruelles de l'îlot sacré sont désertes. La ville se confine. La seule trace de vie se trouve Chez Léon, au coin de la petite rue des bouchers et de la rue des bouchers. Comme à son habitude, Rudy Vanlancker, le patron des lieux, vient tous les matins dans son restaurant. Lorsque nous le rencontrons, il est en colère.

Habituellement, l'établissement géré par la famille depuis cinq générations grouille telle une ruche. Les chiffres avancés par le patron de Chez Léon pourraient donner le tournis. Avec Chez Léon et Aux Armes de Bruxelles, le restaurant qu'il a repris il y a deux ans, Rudy Vanlancker emploie 180 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 17 millions d'euros en servant 625.000 clients. Dans le centre de la ville, la voix de Rudy Vanlancker compte. Mais là, alors que la deuxième vague de Coronavirus a forcé les restaurants à fermer leurs portes, la coupe commence à déborder et ce sont les aides accordées au secteur horeca qui provoquent le courroux du restaurateur.

"Trop gros" pour être aidé

Comme d'autres avant lui, Rudy Vanlancker réclame des aides ciblées et proportionnées. "Ce qui me choque, c'est que je n'ai pas droit aux aides parce que je suis trop 'gros'. Quand les restaurants ont pu rouvrir cet été, que ce soit à Bruxelles, à la mer ou dans les Ardennes, à peu de choses près, ils ont récupéré leurs chiffres d'affaires d'avant le Covid", explique Rudy Vanlancker. "Ils ont tous eu droit à la baisse de la TVA à 6%, aux crédits Covid de Finance Brussels et à des aides de l'ONSS; ils ont eu droit à tous les avantages, mais ils avaient récupéré leur chiffre d'affaires", explique-t-il encore, estimant que les établissements et les commerçants de l'hyper-centre ville sont de la revue. "Le centre-ville devrait être traité différemment que les autres commerçants en Belgique.", ajoute celui qui déclare vivre du tourisme. Or, des touristes, au centre-ville, il n'y en a plus.

"Le centre-ville devrait être traité différemment que les autres commerçants en Belgique." Rudy Vanlancker

"En février 2020, j'avais 44.000 réservations en vue pour les semaines et les mois à venir. Et du jour au lendemain, tout s'est annulé. J'ai dû rembourser entre 300 et 400.000 euros d'acompte. Chaque jour, Chez Léon, on encaissait un chiffre d'affaires de 35.000 euros puis, du jour au lendemain, plus rien". Ce que voudrait le restaurateur, ce sont des aides nettement mieux ciblées, peut-être calquées sur les déclarations à la TVA et appliquées en fonction de la perte du chiffre d'affaires. "Avec Chez Léon, je faisais un chiffre d'affaires mensuel de 1 million d'euros. Quand on a ouvert en juillet, août et septembre, je faisais un chiffre d'affaires de 100.000 euros par mois. J'ai perdu 900.000 euros de chiffre d'affaires, si on me donnait 10% de cette somme, cela me permettrait de couvrir mes frais fixes. Voilà ce que j'entends par aide ciblée et proportionnée", explique Rudy Vanlancker.

"Le travail au noir est devenu une institution nationale dans l'horeca." Rudy Vanlancker

Et ce dernier commence à égrener ses chiffres. "Avec 15% en moyenne de TVA, 38% pour les salaires, 25% de frais pour la marchandise et 15% pour les frais généraux et les loyers, le restaurateur qui ne fait pas un chiffre d'affaires d'un million d'euros est obligé de faire du noir pour s'en sortir", affirme-t-il. Le patron de Chez Léon sait que son idée de calquer les aides sur la TVA ne va pas plaire à tout le monde. Mais se baser sur le nombre de travailleurs ne semble guère plus aisé. D'après des chiffres obtenus auprès de la Fédération Horeca, le secteur emploierait environ 120.000 personnes pour 60.000 établissements, soit une moyenne de deux travailleurs par établissement. "De qui se moque-t-on? C'est la preuve noir sur blanc que le travail au noir est devenu une institution nationale dans l'horeca", ajoute celui qui paie chaque trimestre 450.000 euros à l'ONSS et 175.000 euros chaque mois à la TVA.

Tenir trois ans