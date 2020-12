Un Conseil d’État fort avec l’horeca, faible avec le gouvernement?

Il est à espérer que les récents arrêts prononcés par le Conseil d’État à propos de la fermeture, légitime selon lui, de l’horeca n’annoncent pas une forme de consécration du pouvoir ministériel par un Conseil d'État trop révérencieux.

Quand bien même les frissons ne sont pas un des symptômes du Covid-19, l’évocation de la maladie suffit à donner la chair de poule. Il suffit d’interroger des juristes de renom tels que Sottiaux, Popelier et Kaisergruber, tellement affectés par la politique du gouvernement qu’ils se sont publiquement interrogés sur les mesures adoptées par la ministre de l'Intérieur.

Vue en plein écran Jens Mosselmans.

Sur quelle base un ministre peut-il s’arroger le droit de décider la fermeture quasi immédiate de tout un secteur – la restauration –-, d’imposer un couvre-feu et d’interdire presque tout contact humain alors que la pandémie dure depuis des mois? Un ministre! Pas le gouvernement! Pas le Parlement! Tout cela sur la base d’une loi qui ne tolère son intervention qu’en temps de crise aiguë.

Certains diront que ces questions relèvent de la querelle de juristes. Après tout “Nécessité ne fait-elle pas loi?» D’autres, par contre, parlent d’une attaque masquée contre l’État de droit. Si des pouvoirs spéciaux ont été accordés par le Parlement au gouvernement Wilmès, rien ne permettrait au gouvernement De Croo de faire usage de pouvoirs spéciaux, encore moins la seule ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, les situations de crise ne sont-elles pas celles qui permettent de tester la résilience des systèmes juridiques des États?

Arguments de poids, mais rejetés

Le débat n'est pas simple, d'autant plus que les mesures corona empiètent sérieusement sur nos droits et libertés. Le Conseil d’État a déjà eu à plusieurs reprises le difficile honneur d’examiner les mesures corona, et, fin octobre, la haute juridiction a rendu deux arrêts de principe concernant l'une des mesures les plus contestées du deuxième confinement, c’est-à-dire la fermeture de l’Horeca.

Vue en plein écran Stef Feyen.

Les arguments développés par les restaurateurs ne manquaient pas de poids. Selon ceux-ci, les mesures prises par la ministre ne disposent pas d’une base juridique et sont par conséquent illégales. Les restaurateurs plaidaient également que ces mesures sont d'autant plus illicites qu'elles portent atteinte à bon nombre de droits fondamentaux. De surcroit, la ministre n'aurait disposé d'aucune bonne raison de cibler essentiellement le secteur de la restauration. Les restaurateurs relevaient que la plupart des contaminations au coronavirus ne se produisaient pas dans les établissements Horeca et que les autres mesures adoptées étaient par ailleurs suffisantes pour y limiter les contaminations (le tracing par exemple). L'approche était claire : le secteur Horeca a assez souffert.

Les situations de crise ne sont-elles pas celles qui permettent de tester la résilience des systèmes juridiques des États?

Le Conseil d'État a cependant inexorablement rejeté tous les arguments développés par les restaurateurs. Il a trouvé une base légale pour les mesures ministérielles en étendant la législation sur la sécurité civile qui permet au ministre d'intervenir lors de crises aiguës. La ministre n’aurait, d'après le Conseil d'État, pas discriminé les restaurateurs, car la fermeture du secteur fait partie d'un ensemble de mesures visant à protéger la santé des citoyens, à prévenir l'implosion des hôpitaux et à "prévenir un plus grand désastre socio-économique".

"Nécessité fait loi"

Le Conseil d'État n’a pas hésité à prononcer des paroles lourdes de sens et a notamment évoqué la "gravité extrême de la situation épidémiologique". Dans ce contexte, le Conseil d'État a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas se substituer au ministre, "lequel dispose d'un large pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour rechercher un équilibre entre les intérêts distincts et souvent conflictuels, afin de parvenir à une décision qui sert l'intérêt général". En termes plus prosaïques, l'opinion du Conseil d'État peut être résumée à la maxime "la fin justifie les moyens". Le Conseil d'État s'est retranché derrière sa qualité de juge, ne s'immisçant pas dans le débat scientifique des mesures (in)opportunes à adopter pour limiter la contamination au coronavirus.

Rien ne s'oppose à ce qu'une prochaine génération de ministres se fonde sur les récents arrêts du Conseil d'État afin de justifier des mesures encore plus contraignantes.

Cette approche du Conseil d'État est à saluer, dès lors que le Conseil d'État reconnaît les limites propres à la fonction de juger. En pratique, le Conseil d'État ne permet pas que l'incertitude permanente conduise à l'inertie en temps de circonstances exceptionnelles. Cette approche n’est pas nouvelle: depuis de nombreuses années, il est reconnu qu'une grande marge de manœuvre doit être accordée au gouvernement à l'occasion de circonstances exceptionnelles. "Nécessité fait loi", revêtue des atours de l'État de droit.

Jurisprudence potentiellement dangereuse

Pour autant, le Conseil d'État ne doit pas perdre de vue l'essence de sa tâche et la nécessité d'adopter une vision à long terme. Le Conseil d'État n'est plus l'appendice de l'exécutif et doit exercer un contrôle de celui-ci. Plus encore, c'est le juge administratif qui, par excellence, définit ce que l'exécutif peut et surtout ne peut pas faire et comment il peut s'en justifier légalement. Le Conseil d'État ne doit donc pas être aveuglé par des circonstances exceptionnelles. Ce n'est somme toute pas la première fois qu'un juge, aussi respecté soit-il, dérape: l'internement de personnes d'origine japonaise admis par la Supreme Court est toujours une tache sur le blason de la plus haute Cour américaine, même si d'aucuns ont jugé cette mesure draconienne légitime à l'époque.

Le temps porte conseil et il n'est généralement possible de vérifier qu'après coup si le Conseil d'État a vu juste. Mais le temps peut aussi faire œuvre néfaste. Rien ne s'oppose à ce qu'une prochaine génération de ministres, dont nul ne peut savoir quelles seront les intentions, se fonde sur les récents arrêts du Conseil d'État afin de justifier des mesures encore plus contraignantes, pour autant que les circonstances puissent être qualifiées de circonstances de crise.

Espérons donc que les récents arrêts prononcés n'annoncent pas une forme de consécration du pouvoir ministériel par un Conseil d'État trop révérencieux, mais que tout cela est et restera le reflet des circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement. Strange times, and they are always a-changin.