Un restaurant sur deux en Belgique en défaut de caisse blanche

Près d’un restaurateur sur deux n’utilise toujours pas la “black box” ou caisse enregistreuse avec module fiscal en Belgique, alors qu’elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 pour les restaurants réalisant plus de 25.000 euros de chiffres d’affaires annuels. La moitié de quelque 17.000 établissements actifs en Belgique, cela fait beaucoup…

L’association dénonce la faiblesse des contrôles et la légèreté des amendes, une situation qui n’a pas créé d’effet dissuasif. Elle-même a pris une mesure originale pour tenter d’encourager une stricte application de la loi: elle a lancé le label Fair-Play Restaurants , qui permet aux consommateurs d’identifier les établissements en ordre de caisse enregistreuse. Les restaurateurs qui souhaitent se labelliser peuvent s’inscrire dans le répertoire de la plateforme internet belgianrestaurantsassociation.be , où il leur sera demandé de démontrer qu’ils sont en règle en scannant un ticket TVA du jour.

Des mesures mal conçues?

"Regardez ce qui a été fait, par comparaison, dans le secteur des titres-services: on y a mis en place un incitant fiscal au niveau des particuliers, ce qui a permis de blanchir le travail au noir dans ces métiers. Dans la restauration, on ne fait le travail qu’à moitié. Ce n’est ni fair-play, ni logique."

Pourquoi le gouvernement fédéral n’est-il pas allé au bout de sa démarche, en contrôlant effectivement l’introduction de la caisse blanche dans les établissements? "Je pense que c’est lié au faut que les mesures ont été mal conçues, mal pensées et mal amenées, répond Miguel Van Keirsbilck, le secrétaire général de la BRA. Ce feuilleton dure depuis 2009. Il y a eu trois gouvernements qui se sont succédé et ont pris le relais les uns des autres. Le gouvernement actuel n’est pas nécessairement en phase avec ce que le précédent a porté… Il y a des contrôles, certes, mais les amendes sont si faibles: 1.500 euros à la première sanction, 3.000 à la deuxième et 4.500 à la troisième."