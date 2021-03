Une TVA à 6% quand les restos rouvriront

Le gouvernement a décidé, ce vendredi, une baisse de la TVA à 6% dans l’horeca. Une mesure qui est loin de faire l’unanimité.

Cela fait partie des mesures de "réveil" que le gouvernement De Croo avait promises, pour accompagner le redémarrage des secteurs qui ont été mis à l’arrêt durant des mois. Le gouvernement Wilmès avait déjà baissé la TVA de 21% à 6% en juin, lors du redémarrage des activités dans l’horeca après le premier confinement. Mais la mesure est venue à échéance en fin d’année, sans réel impact pour le secteur puisque restaurants et cafés ont dû à nouveau baisser leurs volets, et que les plats à emporter sont soumis, eux, un taux de 6%. Il n’empêche que le secteur horeca réclamait à cor et à cri une nouvelle baisse en vue du redémarrage. Et le député MR Denis Ducarme menaçait, si le gouvernement ne bougeait pas, de déposer lui-même un texte au Parlement.

Le communiqué est laconique, mais le gouvernement a bel et bien décidé ce vendredi de réduire la TVA à 6% dans l'horeca.

Le communiqué du gouvernement de ce vendredi est laconique et parle de l'approbation, sur proposition du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), de deux avant-projets de loi portant des dispositions diverses en matière de fiscalité et de TVA. Mais selon nos informations, il s'agit bel et bien d'une réduction de la TVA à 6% dans l'horeca et d'une hausse de la déductibilité fiscale des frais de restaurant à 100%.

Bien entendu, la mesure à un coût. "Selon les estimations des fédérations, on parle de 600 millions d'euros de recettes en moins en année pleine pour la réduction de la TVA à 6% dans l'horeca", expliquait Denis Ducarme. Mais ne rien faire coûterait plus cher: une note interne au gouvernement parlait de pertes de recettes de 1,4 milliard d'euros pour l'État si on ne soutenait pas l'horeca."

Une mesure insuffisamment ciblée

Un raisonnement que ne partagent pas tous les économistes. "D'évidence, cela ne va pas conduire à une baisse des prix. Et je me méfie des mesures globales qui vont profiter aux restaurants qui dépendent de grands groupes qui ont sans doute les moyens de s'en sortir comme aux petits restaurateurs qui peinent à faire face à tous les paiements retardés", réagit Philippe Defeyt.