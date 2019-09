Une halle gourmande dans l'ex-CGER

Parmi les enseignes de sushis, pâtes fraîches, pains syriens, viande maturée ou encore huîtres, on retrouve aussi deux chefs étoilés (Yves Mattagne** et Hendrik Dierendonck*) qui proposeront de la "street food". Il y aura également un marché bio de produits issus de petits producteurs, en vrac, avec la volonté de créer une chaîne alimentaire complète, résiliente, sociale, écologique et économiquement durable, assurent les initiateurs du projet, promettant une "totale transparence du prix" avec des étiquettes détaillées. En outre, les lieux seront dotés d’une chocolaterie bio et durable, ainsi que d’une brasserie prônant les mêmes valeurs. Les bières du Wolf seront brassées sur place, avec des matières premières en circuit court, et à l’aide de cuves de service reliées en direct à la micro-brasserie.