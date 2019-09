Van der Valk en lice pour reprendre l'Hôtel des Comtes de Méan à Liège

Van der Walk aux manettes dès le 1er octobre?

Van der Valk s’est implanté à Liège il y a juste un an avec la réouverture, après rénovation, de l’hôtel situé à côté du Palais des Congrès de Liège. "C’est une offre complémentaire", estime Marco Wohrmann, directeur général des hôtels du groupe à Liège et Verviers. "Autant l’hôtel Congrès vise une clientèle business, autant celui-ci touchera une clientèle de loisirs avec de plus longs séjours." Van der Valk poursuivrait ainsi son implantation à Liège et en Wallonie où le groupe compte 7 hôtels.