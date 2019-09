Van der Valk seul en lice pour reprendre l'Hôtel des comtes de Méan à Liège

Van der Valk s’est implanté à Liège il y a juste un an avec la réouverture après rénovation de l’hôtel situé à côté du Palais des congrès de Liège. " C’est une offre complémentaire ", estime Marco Wohrmann, directeur général des hôtels du groupe à Liège et Verviers. " Autant l’hôtel Congrès vise une clientèle business, autant celui-ci touchera une clientèle de loisirs avec de plus longs séjours. "

Van der Valk poursuit ainsi son implantation à Liège et en Wallonie, où le groupe compte 7 hôtels. Mais la relance des Comtes de Méan, qui serait rebaptisé en Van der Valk Liège Selys, passera aussi par une baisse de gamme. L’hôtel, installé dans deux anciennes maisons de maître du Mont Saint-Martin, qui remonte au XVe siècle, était le seul 5 étoiles de la ville. Il redescendra en 4 étoiles+. "Cinq étoiles, c’était trop pour Liège. Cela impliquait un niveau de service, notamment de nuit, trop onéreux et impossible à répercuter sur le prix des chambres. En redescendant d’une classe, on peut réduire le prix des chambres de 15 à 20% et toucher un nouveau public", analyse Wohrmann.