Wine in the city "piégé" par le succès du take away

Pour Eddy Munster, le chef du restaurant Wine in the city, ouvrir son restaurant en fonction des règles de distanciation serait moins rentable que son activité de plats à emporter. Pour lui, la baisse de la TVA à 6% n'est pas la solution. Il faudrait plutôt faire baisser le coût des charges sur la main d'oeuvre et revenir à une cuisine plus simple.

Eddy Munster n'a pas encore rouvert Wine in the City, son établissement qui compte une étoile au guide Michelin. Pour le chef de ce restaurant situé à Jette, l'équation est simple : "Si j'ouvre mon restaurant pour quatorze couverts au lieu de vingt-huit, ce ne sera pas rentable", nous a-t-il expliqué. En réalité, le chef, qui s'est lancé dans le take away "un peu par accident" a été rattrapé par son succès. "Cela a très vite bien marché. Avec mon fils Arnaud qui est encore à l'école hôtelière, on a fait jusqu'à 250/300 couverts par week-end. Puis, on a décidé de plafonner à 200", nous a expliqué Eddy Munster.

"Pour de la cuisine technique comme la nôtre, il faut des mains et ce n'est pas la baisse du taux de TVA à 6% qui va nous aider." Eddy Munster Chef de Wine in the city

Le chef ne le dit pas comme ça, mais il a été piégé par le succès de ses plats à emporter. Et la taille de son restaurant ne lui permet pas d'ouvrir de façon rentable s'il doit l'aménager en assurant le respect des distanciations sociales. On l'a compris, s'il ouvre pour 14 couverts, il le fait à perte. "Ou alors, j'ouvre pour 8 couverts et je fais tout tout seul. Mais pour de la cuisine technique comme la nôtre, il faut des mains et ce n'est pas la baisse du taux de TVA à 6% qui va nous aider", explique Eddy Munster. Il compte rouvrir son restaurant quand tout sera fini. Et en attendant, continuer les plats à emporter. "On verra comment ça va réagir, mais même si je descends à 120 couverts, ce sera toujours plus rentable que d'ouvrir mon restaurant pour 14 couverts."

Rendre son étoile

Il a même envisagé de renoncer à son étoile au Michelin afin d'avoir les mains plus libres pour, entre autres, proposer des tapas à son comptoir ouvert le jour du marché. "Mais les responsables du guide m'ont dit que j'étais avant tout un chef d'entreprise et que je devais d'abord sauver le bateau. Ils ne voyaient pas pourquoi je devais remettre mon étoile", explique-t-il, précisant que sa priorité n'est ni son étoile au Michelin, ni son classement au Gault & Millau.

"Le fond du problème, ce n'est pas la TVA, mais les charges que l'État nous met sur des métiers qui ont besoin de main d'oeuvre." Eddy Munster Chef de Wine in the city