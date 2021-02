Yves Mattagne: "Dans la pandémie, on doit aider les personnes âgées. Les jeunes ont encore toute la vie devant eux"

Le chef Yves Mattagne devait prendre les commandes de la cuisine de la Villa Lorraine dépoussiérée en janvier dernier, aux côtés de Serge Litvine. Faute d'y dîner, nous avons pris l'apéro avec lui.

On s’était promis de lui offrir un apéro à l’occasion de la réouverture de la Villa Lorraine, initialement prévue en janvier 2021. Ce jour d’octobre-là, Yves Mattagne souriait comme un astre, son restaurant pop-up "l’Art Club" venait de rouvrir, alors qu’en raison du premier confinement, il avait dû fermer ses portes une semaine à peine après son inauguration.

Début février, nous voilà donc sur le chantier de la Villa Lorraine qui – en raison de l’allongement des mesures sanitaires – en profitait pour approfondir les travaux. Pour synthétiser, disons qu’on est passé de la formule "peeling et botox" au lifting "all-in".

Lire aussi | Les bonnes adresses d'Yves Mattagne

Optimiste par nature

Au vu des perspectives et de la grogne ambiante, nous pensions trouver un chef excédé ou déprimé, pestant sur les fermetures, vouant aux gémonies les décisions, les experts et toutes leurs satanées mesures. Pas du tout. Bon, c’est pas la fête mais Yves Mattagne sourit toujours comme un soleil au milieu du ballet d’ouvriers virevoltants de pièce en pièce, vaquant de finition en finition, forant, martelant dans une ambiance aussi virile que sympathique.

"Une hécatombe, non seulement pour le secteur, mais pour toute l’économie. Dire que le seul problème, c’était la saturation des hôpitaux." Serge Litvine Propriétaire de la Villa Lorraine, associé d'Yves Mattagne

On y croise aussi Serge Litvine, le propriétaire des lieux et son associé aussi. C’est pas la fête non plus, mais ce dernier reste calme, dans le pire des scenarii le duo s’était en effet imaginé ouvrir en grande pompe le 14 avril. Ils avaient même ouvert les réservations, "220 en moins de 24 heures", précise Litvine. Réservations qu’ils ont dû suspendre au vu d’une situation qui ne s’améliore pas. Son pronostic à lui? "Une hécatombe, non seulement pour le secteur, mais pour toute l’économie. Dire que le seul problème, c’était la saturation des hôpitaux." Mattagne enchaîne "Pourquoi on n’a pas construit des hôpitaux comme en Chine?" Ce soir, entre le ciment et les sacs de béton, tout le monde se pose la question.

Verre de blanc belge à la main, Yves Mattagne nous entraîne alors au premier, dans un salon chinois: un joli décor laqué rescapé de la Villa d’avant et bien différent de celui qui se construit un étage plus bas. Mais de celui-là on ne peut rien dire, insiste beaucoup le chef, car "c’est une surprise, qu’on ne dévoilera que petit à petit." Un strip-tease progressif, donc, pour lequel le chef s’est même inscrit sur Instagram pour l’occasion: "5.000 abonnés en 2 mois, c’est pas mal hein!" s’exclame-t-il en nous servant un verre.

"La mode du 'on va tous changer et on va bouleverser nos comportements ou nos manières de consommer', c’est du grand n’importe quoi!" Yves Mattagne Chef de la Villa Lorraine

Relevons d’emblée qu’Yves Mattagne tutoie tout le monde, parle très vite et commence ou termine souvent ses phrases par "tu vois?", ce qui le rend fort sympathique. Á peine assis, il démarre : "Tu vois la bouteille? Prend une photo de l’étiquette, son nom est trop compliqué pour moi (NDLR: Wijnkasteel, Genoels-Elderen) mais c’est le meilleur Chardonnay que tu puisses trouver ici."

Revenons à notre quotidien, ou plutôt aux effets-Covid. Que ce soit en cuisine ou dans nos manières de vivre, Yves Mattagne pense que la mode du "on va tous changer et on va bouleverser nos comportements ou nos manières de consommer", c'est du grand n’importe quoi! "Les gens oublieront vite", mais ce qui est certain en revanche selon lui, c'est qu'on est loin d'en être sorti!

"On peut critiquer, mais sincèrement, quel pays a pris de bonnes mesures ? A part les dictatures, qui s’en sort mieux que les autres?" Yves Mattagne

Des projets pour tenir

Lui, c’est grâce à ses projets qu’il tient le coup. De la consultance et les travaux de la Villa "clairement, ça aide à traverser les confinements." Les mesures qu’on a prises? Difficile à dire. Mesuré, il poursuit: "On peut critiquer, mais sincèrement, quel pays a pris de bonnes mesures? Á part les dictatures, qui s’en sort mieux que les autres?"

Non, ce qu’il déplore vraiment, c’est "l’incertitude totale" qui pèse sur tout le secteur quant à la réouverture, la question du "quand" mais aussi du "comment". Le plus dur ? "C’est pour mes équipes, j’ai des gens qui sont avec moi depuis 27 ans. Depuis un an, ils n’ont quasiment plus travaillé, ils ont perdu au bas mot la moitié de leur salaire, tu ajoutes à cela l’extrême solitude et le fait qu’ils n’ont rien à faire de leur journée, ça devient très dur.

"Même parmi les gens ultra-privilégiés qui fréquentaient mon restaurant, ceux qui ne doivent s’inquiéter de rien et chez qui tout va bien, là-aussi les dépressions ne sont pas loin." Yves Mattagne

Psychologiquement, et c’est le cas pour tout le monde, les gens sont 'limite-limite'" explique-t-il avant de confier que "même parmi les gens ultra-privilégiés qui fréquentaient mon restaurant, ceux qui ne doivent s’inquiéter de rien et chez qui tout va bien, là-aussi les dépressions ne sont pas loin."

Et si l’on pense à "l’après", ça ne va pas être simple non plus, encore moins pour les restaurants. "L’État devra vraiment nous aider massivement, déjà qu’on n’a pas reçu grand-chose, comparé à la Flandre où les aides peuvent aller jusqu’à 22.000 euros et sont calculées sur le chiffre d’affaires."

Lire aussi | Une nouvelle union de l'horeca se met en place à Bruxelles

On toque, c’est Serge Litvine qui vient dire au revoir, l’occasion d’apprendre que lui pense plutôt que les aides devraient être calculées sur base du nombre d’emploi fourni par les établissements horeca plutôt que sur le chiffre d’affaires. La balle rebondit de l’autre côté de la table, d’où Mattagne conclut qu’en tous cas, il faudra "fortement alléger les cotisations sociales lors du redémarrage" et qu’il est certain que pour ceux qui connaissaient des difficultés avant le Covid, "c’est fini".

"Évidemment je voudrais qu’il y ait du boulot pour tout le monde, mais je crois que derrière ces déclarations, il y a néanmoins une certaine vérité et qu’elle est très difficile à entendre." Yves Mattagne

A ce propos, les déclarations de Marc Raisière, CEO de Belfius, qui enflammaient les débats récemment, il en pense quoi, lui et ses 40 ans de métier ? "J’ai pas aimé la formule et je comprends l’irritation, mais sur le fond, je pense réellement qu’il y a une réflexion à avoir. Tu sais qu’à Bruxelles, il y a plus de restaurants qu’à Paris, plus que dans les grandes villes d’Allemagne, plus que chez nos voisins ? Évidemment je voudrais qu’il y ait du boulot pour tout le monde, mais je crois que derrière ces déclarations, il y a néanmoins une certaine vérité et qu’elle est très difficile à entendre. C’est comme les interdictions de voyager, ça fait mal mais je crois qu’ils ont raison." Ca lui coûte de le dire, d’autant qu'un de ses fils vit au Canada, et qu'il ne l'a pas vu depuis 14 mois.

Á contre-courant

L’homme reprend une larmichette de vin. D’ordinaire, il ne boit presque pas, question d’habitude, d’appétence, mais aussi la réalité du métier: "si on commence à prendre un verre avec les clients, on ne sait pas se lever le lendemain."

Plus à l’aise, c’est lui qui nous demande à présent notre avis sur le débat du moment : "Faut-il privilégier les jeunes ou les vieux" dans la lutte contre la pandémie. Á contre-courant, encore, lui pense que c’est les personnes âgées qu’il faut aider: "Les jeunes ont encore toute leur vie devant eux mais les vieux?" lâche-t-il, dépité, avant de conclure "Tu vois?". Oui, on voit.

Que buvez-vous? • Apéro préféré: un verre de vin blanc, sinon un gin tonic.



• Á table: de l'eau plate. Parfois un bon verre de vin, mais c'est plus rare.



• Dernière cuite: avec des amis en Écosse. On a bu tellement de B52 que je me suis retrouvé déguisé en soubrette sur la table à faire semblant de faire le ménage. On a beaucoup ri.



• Á qui payer un verre: à tous mes copains. Avec mon métier, ce n'est pas facile de trouver du temps pour se voir. Sinon, à Auguste Escoffier et César Ritz, des visionnaires qui avaient tout compris à ce qu'allait devenir notre métier.