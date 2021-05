Bruxelles dégage huit millions d'euros pour ses hôtels

À l'instar de la prime Tetra à destination des secteurs de l'horeca, de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport, l'aide aux hôtels est ventilée en fonction du nombre d'équivalents temps plein (ETP). Les établissements avec moins de cinq ETP obtiendront 12.500 euros, tandis que ceux comprenant entre cinq et dix ETP pourront compter sur une indemnité de 37.500 euros. Au-dessus de dix ETP, le montant s'élève à 62.500 euros. La prime est octroyée par unité d’établissement, avec un maximum de cinq unités par entreprise .

À la demande du secteur hôtelier, cette aide a été dissociée de la prime Tetra dans le but de soumettre celle-ci à l'Encadrement temporaire européen sur les aides d'État et non au règlement des minimis. "Sous le régime des minimis, les aides sont plafonnées à 200.000 euros par entreprise sur trois années fiscales. Cela aurait donc compromis des aides futures et peut-être même les actuelles, puisqu'une entreprise qui détient cinq établissements n'aurait pas pu obtenir l'aide maximale pour chacune des unités", explique Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la BHA, qui précise que des aides seront encore nécessaires pour assurer la survie d'un secteur qui se caractérise pas de gros coûts fixes et une dépendance à la clientèle internationale.