Gault & Millau 2025: Glenn Verhasselt ("Sir Kwinten" à Lennik) est sacré "Chef de l’Année"

Présenté ce lundi après-midi, le nouveau Guide Gault & Millau millésime 2025 répertorie et cote 1.600 adresses dont 135 nouvelles. Un cuisinier du Brabant Flamand a été élu "Chef de l’année".

À 33 ans, Genn Verhasselt décroche ce titre qui consacre tous les ans, en alternance avec Bruxelles et la Wallonie, le chef qui a séduit le plus les visiteurs anonymes du Guide jaune.

Dans cette Maison de Maître du centre de Lennik, l’ancien élève de l’école hôtelière de Coxyde accumule les récompenses ces dernières années. "Jeune chef de l’année" pour ce même Guide, premier chef de Belgique au concours Prosper Montagné, une étoile puis une deuxième obtenue cette année (on n’écrit pas une seconde…) au Michelin. Un parcours enviable pour son jeune âge.

Obsédé par les produits d’exception, de sa cuisine ouverte, il envoie ses préparations classiques, mais aussi créatives. Avec son sommelier Yanick Dehanschutter, un des meilleurs du pays, le duo se complète à merveille. "Ici, on peut choisir le menu ou à la carte. Une liberté de choix loin d’être la règle aujourd’hui", souligne Marc Declerck le directeur du Guide. Effectivement, de plus en plus, le choix n’est plus au rendez-vous dans de nombreux restaurants qui n’offrent bien trop souvent qu’un menu unique.

Meilleur sommelier et carte des vins de l’année pour la Wallonie

Gault & Millau, comme chaque année, décline les récompenses. Ainsi, les "Jeunes Chefs de l’Année" ont été annoncés: Alex Verhoeven ("Hert" et "Bink" à Turnhout et "Seir" à Kasterlee) pour la Flandre, François-Xavier Simon ("Bistrot Blaise" à Marche-en-Famenne) pour la Wallonie et Elliott Vandevelde ("Entropy") pour Bruxelles.

Parmi les entrées, trois d’entre elles ont été particulièrement remarquées : "Haut" à Ostende, "Le Beau Rivage by Curtis" à Dave et "Quartz" à Bruxelles. On note également une progression à 18/20 et quatre toques pour "Hof Van Cleve" à Kruishoutem avec son nouveau chef, Floris Van Der Veken, qui a repris les fourneaux de l’ex triplement étoilé Peter Goossens. "Bozar" à Bruxelles (qui a obtenu cette année sa deuxième étoile au Michelin), "La Table de Maxime" à Paliseul et "Sir Kwinten" à Lennik obtienne un 17,5/20 et quatre toques. Côté vin, c’est Nicolas Campus ("Les Gribaumonts" à Mons) qui est nommé "Sommelier de l’Année" tandis que la "carte des vins de l’année" revient, toujours en Wallonie, au restaurant "Le Grand Verre" à Durbuy.