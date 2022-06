Kevin Vanlancker (Chez Léon): "J'avais hérité des restaurants il y a quatre ans. Mon père avait préparé la succession"

Trois mois après le décès de son père, Kevin Vanlancker, le patron de Chez Léon et des Armes de Bruxelles, fait le point. Après avoir éteint les incendies, il reprend le collier. Les dettes du Covid-19 ont été gelées et seront remboursées; les affaires reprennent, mais il ne faudra plus de coup dur. Tous les plans B ont été épuisés.