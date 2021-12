La direction de l'hôtel Steigenberger va en appel

La direction de l'hôtel Steigenberger estime qu'il ne faut pas appliquer la CCT 32 bis et que les 85 travailleurs concernés par cette restructuration peuvent être licenciés.

Pour la direction de l'hôtel Steigenberger, le tribunal du travail ne suspend pas le licenciement collectif. Elle va respecter son ordonnance, mais également aller en appel.

Après avoir été condamnée par le tribunal du travail à livrer une série d'informations aux représentants des travailleurs, la direction de l'hôtel Steigenberger (ex-Conrad) a décidé d'aller en appel de cette décision, a-t-on appris auprès de Sébastien Roger (Younity), l'avocat de l'hôtel.

Lire aussi Le licenciement collectif au Steigenberger est suspendu

"L'ordonnance rendue par le tribunal du travail ne suspend pas le licenciement collectif", précise l'avocat, qui explique que la décision de justice fixe un calendrier et, surtout, une date de clôture de la phase 1 du plan de licenciement collectif. "Pour le 30 avril 2022 au plus tard et, en toute hypothèse, sauf accord entre les parties: fin de la phase 1 de la procédure en licenciement collectif", peut-on lire dans l'ordonnance rendue en référé par le tribunal du travail vendredi dernier.

85 travailleurs Le licenciement collectif annoncé à l'hôtel Steigenberger concerne 85 travailleurs.

Poursuivant son explication, l'avocat précise que l'ordonnance condamne l'hôtel à répondre à toute une série de questions que les syndicats n'ont jamais posées lors des différentes réunions du conseil d'entreprise. "Nous n'avons pas donné le nom du restaurateur qui allait reprendre le catering parce que nous étions encore en discussions avec lui", a aussi précisé Sébastien Roger.

L'enjeu du transfert d'entreprise

Enfin, la direction n'a pas non plus répondu à la question portant sur les modalités du transfert d'entreprise car, à ses yeux, il n'est pas question de parler de transfert d'entreprise. Ce point précis est en réalité au cœur des débats et il fait l'objet d'une procédure au fond qui devrait être bouclée avant la clôture de la phase 1 du plan de licenciement, selon l'ordonnance du tribunal du travail.

Pour les syndicats, le fait de fermer les activités de nettoyage, de stewarding et de restauration et de les transférer à des partenaires externes est bien un transfert d'entreprise dont les conditions sont prévues dans le convention collective de ravail (CCT) 32 bis. Pour simple, celle-ci prévoit que les travailleurs transférés gardent leur salaire et leur ancienneté.

"Nous allons respecter le calendrier fixé par le tribunal et nous allons répondre aux questions." Sébastien Roger Avocat de l'hôtel Steigenberger

Pour la direction, il n'y a pas de transfert d'entreprise. Pour que l'on puisse parler de transfert selon la jurisprudence européenne constante, explique Sébastien Roger, il faut qu'il y ait un transfert d'actifs comme, par exemple, de la main d'oeuvre. Mais, dans le cas du Steigenberger, les candidats repreneurs des activités concernées viendront avec leurs travailleurs. À cet égard, estime la direction de l'hôtel, il ne faut pas appliquer la CCT 32 bis et les 85 travailleurs concernés par cette restructuration peuvent être licenciés.

Les discussions se poursuivent

"Nous allons respecter le calendrier fixé par le tribunal et nous allons répondre aux questions", explique l'avocat de l'hôtel qui souligne au passage que les parties se respectent et continuent à discuter malgré la procédure judiciaire engagée.

Selon l'ordonnance rendue par le tribunal du travail, la direction devra donner l'identité des repreneurs des activités nettoyage et restauration pour le 9 décembre et le conseil d'entreprise devra se réunir le 13 décembre. D'autres réunions sont prévues dans le courant du mois de décembre.

L'avocat insiste, par ailleurs, sur le fait que l'ordonnance ne suspend pas le licenciement collectif. "Elle invite les parties à se remettre à table", explique-t-il, avant de rappeler que les parties se parlaient et continuent à le faire.