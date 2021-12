Le licenciement collectif au Steigenberger est suspendu

C'est une victoire qui fera date . La FGTB et la CSC viennent d'obtenir en justice la suspension du licenciement collectif à l'hôtel Steigenberger (ex-Conrad). Dans une ordonnance rendue vendredi en référé, le tribunal du travail de Bruxelles a interdit à la société Stag Belgium (qui exploite le Steigenberger) de clôturer la phase 1 de la procédure de licenciement en cours à l'hôtel tant que les représentants des travailleurs n'auront pas obtenu une série d'informations qu'ils demandaient depuis un certain temps.

Le conflit dont il est question remonte au mois de juin, date à laquelle la direction annonce son intention de procéder à un licenciement collectif . En réalité, face à la crise sanitaire et aux pertes enregistrées par l'hôtel, la direction de l'établissement a émis le souhait de mener une restructuration . À terme, celle-ci devait voir les services housekeeping, stewarding et restauration confiés à des partenaires externes . Ce plan, s'il est exécuté, devait entraîner le licenciement de 85 travailleurs .

Pas assez d'informations

D'entrée de jeu, les syndicats estiment que cette restructuration annoncée équivaut à un transfert d'entreprise . Si tel est le cas, la convention collective de travail (CCT) 32 bis prévoit le transfert de l'ensemble du personnel aux mêmes conditions. Selon la loi Renault , le licenciement collectif comprend deux phases : la phase 1 dite d' information et de consultation , la phase 2 dite de négociation . La première phase, comme le rappelle Christian Bouchat , secrétaire général en charge de l'horeca à la FGTB, est faite pour répondre aux questions des représentants des travailleurs et pour discuter de toutes les alternatives possibles aux licenciements.

Le hic, dans cette affaire, c'est que les représentants des travailleurs estiment que durant la première phase, la direction n'a pas répondu pas à leurs questions et a refusé de donner le nom des partenaires externes; bref, elle ne leur a pas divulgué assez d'informations . Dans ce dossier, les syndicats estiment que la CCT 32 bis doit être appliquée, mais ils ne disposent pas d'assez d'éléments pour asseoir leur position. L'enjeu, on le comprend, est de taille, car si la justice suit le raisonnement des représentants des travailleurs, le licenciement collectif imaginé par la direction pourrait prendre l'eau .

Le 6 octobre 2021, face au refus de la direction de répondre à leurs questions, la FGTB et la CSC ont décidé de citer l'hôtel en justice afin de faire suspendre la phase 1 du licenciement collectif et de forcer la direction de l'hôtel à publier une série d'informations (identité des partenaires externes, présentation des candidats, présentation des conséquences jurdiques...).

Astreinte de 200 euros par jour et par travailleur

Dans une ordonnance rendue vendredi dernier, le tribunal du travail a suivi le raisonnement des syndicats. "Les demandes d'information complémentaires sollicitées relèvent d'une information loyale et nécessaire pour évaluer l'existence ou non d'un transfert d'entreprise au sens de la CCT 32 bis", lit-on ainsi dans l'ordonnance du tribunal du travail, qui précise au passage que "la sous-traitance n'exclut pas non plus en son principe l'application de la CCT 32 bis". Pour le tribunal, il est clair que les représentants du personnel ont un "droit d'information sur le contenu des mécanismes envisagés par l'employeur pour le personnel concerné par l'éventuel licenciement collectif".