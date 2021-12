Les coursiers Deliveroo ont le statut d'indépendant, dit la justice

Le tribunal du travail de Bruxelles a déclaré non fondées les demandes de l'auditorat du travail, de l'ONSS, de syndicats et de coursiers qui demandaient la requalification en contrat de travail. Deliveroo considère ce jugement comme "conforme à l'interprétation juridique qu'elle a toujours mise en avant".

Le tribunal du travail de Bruxelles a rendu un jugement qui pourrait faire date, ce mercredi. Dans le dossier des coursiers Deliveroo, il a considéré que "la relation de travail entre les coursiers à la cause et Deliveroo ne pouvant être requalifiée en contrat de travail ", indique un communiqué.

Les arguments d'irrecevabilité avancés par les avocats de Deliveroo ont été rejetés par les magistrats et l'activité de coursier a été considérée comme relevant du "transport de choses". Cependant, le tribunal a constaté que "la présomption d’existence d’un contrat de travail était renversée compte tenu de l’absence de lien de subordination juridique".

"Une bonne nouvelle"

Deliveroo considère le jugement comme "conforme à l'interprétation juridique qu'elle a toujours mise en avant" . "C'est une bonne nouvelle pour les coursiers qui apprécient le travail flexible que Deliveroo permet. Le tribunal a souligné un certain nombre de caractéristiques du modèle Deliveroo qui permettent de conclure à l'existence d'un travail indépendant, notamment la volonté des coursiers d'effectuer des prestations indépendantes, la liberté d'organiser le temps de travail et l'absence d'un pouvoir hiérarchique de la part de Deliveroo", a souligné Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo Belgique, par voie de communiqué.

Deliveroo demande maintenant au gouvernement "de suivre cette jurisprudence et de réunir les plateformes et les travailleurs de plateformes afin de répondre aux attentes des coursiers, à savoir un travail flexible et sécurisé, dans un cadre juridique stable.