Les syndicats attaquent les licenciements du Steigenberger

La FGTB et la CSC ont introduit une action en justice pour faire suspendre le licenciement collectif concernant 85 travailleurs de l'hôtel Steigenberger.

La chose n'est pas courante. La FGTB et la CSC viennent d'introduire une action en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin de stopper la procédure Renault engagée à l 'hôtel Steigenberger (ex-Conrad), une restructuration censée déboucher sur le départ de 85 travailleurs sur 180. Les syndicats, qui estiment que la direction de l'établissement tente de contourner la convention collective 32 bis qui prévoit le transfert des travailleurs aux mêmes conditions, veulent bloquer la restructuration en cours .

Juste avant l'été, la direction de Stag Belgium (l'exploitant de l'hôtel Steigenberger) a annoncé son intention de sous-traiter ses activités de restauration et de nettoyage des chambres à des sociétés externes. Frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, le secteur de l'hôtellerie souffre particulièrement.

Transfert à des sociétés externes

D'après des informations diffusées lors d'un conseil d'entreprise, sur la période 2017-2019 , l'hôtel était parvenu à réduire sa perte reportée de 25 à 10,3 millions d'euros et pour la seule année 2019 , la perte d'exploitation s'élevait à 1,3 million d'euros .

Mais la crise sanitaire est venue réduire ces efforts de rattrapage à néant et, sur la seule année 2020, la perte d'exploitation de l'hôtel s'est élevée à 6 millions d'euros. À ce stade, et sans qu'il soit encore possible d'y voir très clair, la direction de l'établissement situé au début de l'avenue Louise n'envisage pas de retour à la normale avant l'année 2024!