Maxence Van Crombrugge (Fédération Horeca Wallonie): "On nous a demandé de choisir entre la fermeture et le covid safe ticket"

Après des années de conflit interne larvé, la Fédération Horeca Wallonie a élu un nouveau président: Maxence Van Crombrugge. Il nous a expliqué les défis auxquels il devra faire face.

Le calme après la tempête. Entré récemment comme administrateur au sein de la Fédération Horeca Wallonie, Maxence Van Crombrugge vient d'en prendre la présidence. En réalité, même si tout s'est passé à l'abri des regards indiscrets, on peut dire que cette nomination est le fruit d'un consensus censé mettre un terme à des années de paralysie de la Fédération Horeca Wallonie.

Il y a quelques mois, Maxence Van Crombrugge, qui exploite quatre établissements à Genappe, n'était pas membre de la fédération. "Durant le premier confinement, je suis resté dans mes pantoufles, j'ai fait le gros dos et j'ai essayé de profiter de cet arrêt pour être plus présent pour ma famille et mes amis", nous a expliqué Maxence Van Crombrugge qui a également profité de cette période pour étaler ses états d'âme sur les réseaux sociaux. Piqué au vif par un de ses fournisseurs lui demandant s'il comptait rester longtemps à parler sans agir, Maxence Van Crombrugge s'est alors rapproché du Collectif Resto Bar Bruxelles, un regroupement d'établissements bruxellois déçus de la Fédération Horeca de Bruxelles et bien décidé à faire entendre sa voix.

"On a d'abord pris contact avec la fédération, mais à ce moment-là, elle nous semblait absente du combat." Maxence Van Crombrugge Président de la Fédération Horeca Wallonie

De fil en aiguille, Maxence Van Crombrugge et quelques amis ont voulu développer un collectif en Wallonie. "On a d'abord pris contact avec la fédération, mais à ce moment-là, elle nous semblait absente du combat. Elle était très 'politiquement correcte', il y avait des clans, elle était paralysée par des conflits internes", explique le restaurateur, qui conclut que la fédération n'était pas sur le terrain au moment où ses membres avaient le plus besoin d'elle. Malgré cela, le Collectif a pu compter sur l'appui et le réseau de Thierry Neyens (président sortant de la Fédération Horeca Wallonie). "On a commencé à négocier, mais toujours avec l'appui de Thierry Neyens qui nous a petit à petit rejoints dans notre combat. On a réveillé la fédération."

Ne pas semer la zizanie

Au moment de structurer cet embryon de collectif wallon, souhaitant ne pas faire double emploi avec une structure existante, Maxence Van Crombrugge a décidé de rejoindre les rangs de la fédération. "Au lieu de créer une fédération rivale et semer la zizanie dans le monde de l'horeca, on a décidé de rentrer dans les fédérations", nous a expliqué le nouveau président de la fédération wallonne. "Tel était le sens de ma démarche: rentrer, réveiller les gars, taper du poing sur la table et dire qu'on ne peut plus se laisser faire". Voilà qui a le mérite de la clarté.

L'intégration ne fut pas simple et jusqu'à la dernière minute, les deux clans historiques (Brabant wallon et Liège d'un côté, Hainaut et Luxembourg de l'autre) continuaient de s'opposer, chacun défendant son propre candidat à la présidence. Six voix contre six. Maxence Van Crombrugge raconte la suite. "Un homme a fait la différence. Thierry Neyens a voté pour moi et cela a départagé le vote. J'en fus le plus grand surpris, mais je pense que Thierry Neyens a compris qu'il fallait du sang neuf, qu'il fallait bousculer les choses. Il a lui-même été paralysé par des conflits internes, il n'a pas su faire ce qu'il voulait."

Finalement, le travail du conciliateur a débouché sur un accord qui est censé enterrer la hache de guerre. Le moins que l'on puisse écrire est que le nouveau président ne manque pas de défis. Mais c'est un homme de combat qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il a organisé des manifestations, bousculé ses collègues et pris la tête d'une fédération en quelques mois à peine. Il devra d'abord rassembler ses ouailles. Aujourd'hui, 15% des restaurateurs sont membres de la fédération. Ils étaient deux fois plus nombreux avant que n'éclate la crise du covid. "Une partie des membres se sont dit que la fédération ne sert à rien, qu'elle ne nous défend pas. À moi de leur prouver que nous sommes là pour les défendre dans un contexte où ils ont besoin d'aide."

Le défi du covid safe ticket

L'autre défi sera de gérer la mise en place du covid safe ticket (CST). Le nouveau président de la Fédération Horeca Wallonie l'a crié dans tous les sens, il y est opposé. "Si le secteur de l'horeca est divisé par rapport au CST, c'est parce qu'on nous a mis un flingue sur la tempe", explique notre interlocuteur. Comprenez que le secteur de l'horeca n'a pas eu le choix. "On nous a demandé de choisir entre la fermeture et le CST", résume Maxence Van Crombrugge, avant d'ajouter "dès qu'on vous met un flingue sur la tempe, vous n'avez plus la capacité de discerner, c'est la peur qui agit. Il y a eu un abus de confiance.' Le nouveau président voudrait que les restaurateurs puissent choisir entre le CST ou le respect des gestes barrières et l'application des distances sociales.

Au passage, Maxence Van Crombrugge rappelle que contrôler des clients à l'entrée des établissements n'est pas le métier des restaurateurs. "Par rapport à cela, le gouvernement wallon a l'audace de présenter l'horeca comme un partenaire dans la lutte contre le covid. D'abord, nous étions non essentiels, maintenant nous sommes partenaires. J'aimerais rappeler que nous n'avons pas choisi ce rôle, on nous l'a imposé, nous sommes entre le marteau et l'enclume", explique-t-il, avant d'enfoncer le clou. "Si on avait les moyens financiers, on fermerait pour ne pas avoir à subir cela."

"Si nos villes et villages sont sans restaurants et cafés, il sera bien triste d'y vivre." Maxence Van Crombrugge Président de la Fédération Horeca Wallonie

Un troisième défi sera de trouver de la main d'œuvre. Mis au chômage économique, bon nombre de travailleurs se sont tournés vers d'autres secteurs pour gagner leur vie. D'autres également ont découvert les joies de profiter des soirées et des week-ends. Enfin, certains, inquiétés par le spectre de la vaccination obligatoire pour travailler dans le secteur, ont préféré quitter le navire. Maxence Van Crombrugge en est convaincu, les passionnés reviendront. Mais en attendant, il faudra se montrer créatif et rassurer les uns et les autres. "Si nos villes et villages sont sans restaurants et cafés, il sera bien triste d'y vivre."

À l'heure d'adresser un message au monde politique, le président explique qu'il faudra du dialogue et de la concertation. "Il faut défoncer les portes pour être entendu, la main n'est pas tendue vers les fédérations professionnelles." Puis, retrouvant son esprit frondeur, le nouveau président de la fédération horeca s'enflamme. "J'encourage les citoyens à se lever et à manifester. Il faut se faire entendre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus entendus, la démocratie souffre, c'est ça le message que je veux faire passer au monde politique: vous n'écoutez que l'Europe, vous n'écoutez plus votre peuple."