Quick et Burger King ciblent KFC avec une nouvelle enseigne

Le marché de la restauration rapide continue de susciter les initiatives. La société QSRP (pour Quick Service Restaurant Platform), maison-mère de Quick, Burger King (en Belgique, au Luxembourg, en Italie et en Pologne), O'Tacos et Nordsee/Go!Fish, s'attaque à présent au géant américain du poulet frit KFC.

Comme pour les autres enseignes du groupe, le déploiement de la nouvelle marque se fera essentiellement via des master franchises et des partenariats locaux. L'ouverture du restaurant du centre de Liège sera suivie, à l'automne, par deux nouvelles implantations dans le Hainaut, à Hornu et Mons, avant une extension à Charleroi et à Bruxelles à la fin de l'année. La Flandre sera abordée via Anvers en 2022.