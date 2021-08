Quick ne redeviendra pas entièrement belge

Kharis Capital était alors fréquemment cité comme acquéreur potentiel. Propriétaire de la chaîne de restauration O’Tacos ou encore du nouveau concept Chick&Cheez , le fonds belge faisait en effet figure de candidat logique, étant déjà propriétaire des réseaux belge et luxembourgeois depuis 2016, de même qu'en possession de la master franchise Burger King en Belgique, au Luxembourg, en Italie et en Pologne par exemple.

Quart de milliard

Aucun montant n'a toutefois circulé quant à la transaction. Tout au plus sait-on que la banque Lazard avait été mandatée pour mener le projet à bien, qui concerne un réseau de 107 restaurants et d'un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros pour un excédent brut d'exploitation (ebitda) de plus de 20 millions pré-covid. Nos confrères de l'Agefi et de Bloomberg parlent pour leur part d'une transaction à 240 millions d'euros, qui doit permettre au numéro deux de la restauration outre-Quiévrain après McDonald’s, fort de quelque 850 restaurants, de rembourser la dette qu'il a accumulée suite aux fermetures liées aux différents lockdowns.