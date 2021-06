Rudy Vanlancker, de Bruxelles à Tokyo...

L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Rudy Vanlancker , le représentant de la cinquième génération derrière les fourneaux de Chez Léon , cette célèbre enseigne de l'îlot sacré, spécialisée dans les moules. Bien entendu, la crise du Covid est passée par là et elle a fait des dégâts. Le patron , qui a pu compter sur le soutien de l'ensemble de ses partenaires, a dû se résoudre à licencier des travailleurs . Mais il garde le cap. Et voit loin. Très loin, même. Dans les semaines à venir, il compte reprendre des discussions entamées en 2019 afin d' ouvrir un restaurant Chez Léon, à Tokyo .

Copie conforme au Japon

Plus de lien avec la France

Au passage, Rudy Vanlancker est revenu sur cette décision du groupe Bertrand de retirer l'appellation "de Bruxelles" collée aux restaurants Léon en France. En réalité, il n'y a plus aucun lien entre la France et la Belgique et Rudy Vanlancker dit comprendre la décision des Français. L'image de Bruxelles n'est plus aussi porteuse qu'avant et le groupe Bertrand a l'intention d'élargir la gamme des produits proposés par les restaurants Léon en France. "Cela s'inscrit dans la vie des affaires. C'est un souffle nouveau avec des vrais professionnels de la restauration", explique Rudy Vanlancker qui continue à veiller sur la destinée de son restaurant bruxellois.