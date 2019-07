15 appartements neufs de luxe que l'on s'arrache à Woluwe-Saint-Pierre

Le promoteur anversois cible principalement les "mediors", voire davantage, qui souhaitent souvent quitter leur villa surdimensionnée pour un appartement neuf et cossu plus proche des commerces et services. D'autres candidats à l’achat lorgnent le placement sûr, avec rendement locatif offert par des expatriés privilégiant certaines communes voire certains quartiers. Selon des chiffres récents, ils seraient plus de 3.000 dans la commune la plus chère du sud de Bruxelles.

"En fait, un habitant sur dix est ici un riche expatrié qui - tout comme la génération X - trouve l'emplacement dans un milieu verdoyant particulièrement attractif et rassurant. Le projet est situé entre la forêt de Soignes, les étangs Mellaerts et le parc Parmentier, à 7 kilomètres à peine du centre. Le bus s'arrête à 100 mètres, le métro est à 10 minutes à pied et il y a plusieurs centres sportifs et de nombreux magasins à proximité: on peut donc tout trouver sur place si on le souhaite, sans affronter les embouteillages", résume Sven Potvin, le CEO Antonissen Development Group.