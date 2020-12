2020, millésime de plomb pour l’immobilier commercial

Pour tous les professionnels de l’immobilier commercial – commerçants, courtiers, propriétaires ou investisseurs –, l’année 2020 aura été particulièrement rocambolesque. Le conseil en immobilier JLL a été le premier à chiffrer les dégâts.

La nouvelle fait les gros titres cette semaine: Abercrombie ne rouvrira pas sa boutique bruxelloise du boulevard de Waterloo en janvier. Elle ne sera pas la seule: sur le marché du retail, tous les professionnels sont conscients que le plus fort de l’onde de choc est encore à venir.

"Bon nombre de commerçants se sont mis en mode survie; et certaines marques ont déjà dû mettre la clé sous la porte. Les supermarchés, le secteur de l’alimentation au détail, les ‘discounters’ et les enseignes de décoration sont parmi les seuls à avoir tiré peu ou prou leur épingle du jeu. Tout comme l’autre grand gagnant de cette crise, l’e-commerce, devenu en quelques mois la norme de consommation", résume Ann Vanderwegen, responsable de la recherche JLL Belux. Voilà pour le tableau plombé en vitrine. Et à y regarder de plus près, les chiffres sont particulièrement préoccupants.

Prise en occupation: -17%

Bloquée à +/-370.000 m² cette année, la superficie totale prise en location à l’échelle nationale est déjà inférieure de quasi -20% par rapport à l’année précédente, peu fringante. Ce sont clairement les parcs commerciaux de périphérie qui ont permis de sauver les meubles. Dans les centres commerciaux urbains (-59%) et les rues commerçantes (-29%), la baisse atteint déjà -30% en moyenne. Et ce n’est pas fini. Sans l’arrivée sur le marché belge de la chaîne néerlandaise de chaussures vanHaren, qui a repris une quarantaine de magasins à Brantano (10% du volume annuel total), plus dure encore serait la chute.

"Plusieurs projets sont reportés à une date indéterminée ou carrément réétudiés dans leur conception et leur affectation;" Evelien Van Hoecke JLL Belux - Département Retail

Nouveaux projets gelés

Les chantiers en cours ont été retardés. En 2020, 157.000 m² de surfaces commerciales ont quand même été livrés; principalement des retail parcs, comme le Frunshopping (De Vlier) à Bertrix ou le complexe de périphérie Parenthèse (Equilis) à Gosselies. "Mais vu la situation actuelle, plusieurs projets sont reportés à une date indéterminée ou carrément réétudiés dans leur conception et leur affectation", précise Evelien Van Hoecke, à la tête du département Retail chez JLL Belux. Celle-ci confirme déjà – on pouvait s’y attendre – une solide décote des loyers commerciaux les plus élevés, qu’on peut situer autour des -10% nets. Dans les rues commerçantes d’Anvers, la décote pour les loyers les plus chers atteint déjà -15%.

-15% de baisse C'est la décote enregistrée pour les loyers les plus chers dans les rues commerçantes les plus prisées d'Anvers (Meir, etc.)

"Amorcée précédemment, cette tendance baissière a été renforcée par la crise sanitaire. Et il est indéniable qu’un nouvel équilibre entre les attentes des propriétaires et les commerçants devra être trouvé dans les mois à venir", prévient-elle, sans s’avancer davantage. Il est pourtant évident que ce sont les locataires qui auront la main; à tout le moins ceux qui n’auront pas dû jeter l’éponge.

Changement de cap confirmé

Comme pour le secteur du bureau, il semble acquis que l’année prochaine verra les enseignes consolider, réorienter et optimiser leur offre physique et leurs réseaux de distribution. "Un ajustement général des loyers dans les grandes villes européennes est prévisible. Mais cette situation critique créera des opportunités de croissance pour certains", anticipe Evelien Van Hoecke. On notera par exemple dans l’actualité de ce mercredi le nouvel investissement de 10 millions d’euros annoncé par DPD dans notre pays: en un an, le réseau européen de livraison de colis, concurrent de bpost, a investi 70 millions d’euros et promis de créer 900 emplois.

-59% de mètres carrés C'est la chute de la prise en occupation enregistrée en termes de superficie sur le segment des centres commerciaux en Belgique en 2020.

Investissements en berne

Du côté des propriétaires et investisseurs institutionnels, la flexibilité a été le mot d’ordre. Ils ont soit permis l’échelonnage de paiements à leurs locataires acculés, soit accordé des réductions de loyers, soit même fait une croix dessus.

433 millions d'euros C'est le volume global investi en 2020 en immobilier commercial dans notre pays, soit une (nouvelle) chute de -35% en un an. Comparativement, 44% du total sont concentrés sur les retail parcs de périphérie. En 2015 et 2018, 2 milliards d'euros avaient été investis dans le même type d'actifs.

La plupart ont donc choisi d’appuyer sur le bouton "pause" pour se concentrer sur d'autres classes d'actifs, plus résistantes à la crise. Raison pour laquelle l'immobilier commercial belge enregistre un volume d'investissement plancher de 433 millions d'euros, soit une chute de 35% par rapport à 2019.

"Comme pour la prise en location, les retail parcs regroupant plusieurs enseignes et situés en périphérie urbaine ont attisé le plus de convoitise de la part des investisseurs. Ce segment représente 44% du total investi cette année, suivi de près par la revente de magasins à l'unité (43%). Seulement 13% du volume global ciblent les centres commerciaux», synthétise Adrian Glatt, à la tête du département Capital Markets.

Vue en plein écran L'investissement direct en immobilier a joué les vases communicants, délaissant les actifs commerciaux au profit des murs résidentiels et logistiques. ©JLL Belux, 12/2020